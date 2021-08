In libreria per Longanesi nei mesi scorsi L’ombrello dell’imperatore, di Tommaso Scotti. Un giallo ambientato nella seducente terra del Sol Levante, una crime fiction che si snoda tra i meandri di Tokyo, un romanzo che ci racconta contraddizioni e stravaganze di una cultura da sempre tra le più affascinanti per l’occhio occidentale.

Tommaso Scotti con L’ombrello dell’imperatore ci guida in questa terra lontana con la meraviglia e la consapevolezza di chi ha scelto quel Paese come nuova Patria, raccontandoci con sguardo curioso e disincantato le mille solitudini, i sorprendenti codici di comportamento e la disarmante bellezza del Giappone. E introducendoci alla comprensione di una cultura tanto ammirata quando fraintesa.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Tommaso Scotti – L’ombrello dell’imperatore

L’ispettore Takeshi Nishida della Squadra Omicidi, polizia di Tokyo, all’anagrafe è Takeshi James Nishida. Perché Nishida è un hafu: un mezzo sangue, padre giapponese e madre americana. Forse per questo non riesce a essere sempre accomodante e gentile come la cultura e l’educazione giapponese vorrebbero.

Forse è per il suo carattere impulsivo, per quel suo modo obliquo e disincantato di vedere le cose e le persone che lo circondano che non ha mai fatto carriera come avrebbe meritato. Ma Nishida è eccezionale nel suo lavoro: lo dimostra il numero di casi che è riuscito a risolvere. Fino al caso dell’ombrello. Un uomo, ritrovato morto.

L’arma del delitto? All’apparenza un comunissimo ombrello di plastica da pochi yen, di quelli che tutti usano, tutti smarriscono e tutti riprendono da qualche parte. Ma su quell’ombrello c’è un’impronta. Ed è questo il problema. Perché quell’impronta non è un indizio, ma un colossale vicolo cieco. Quella è l’impronta dell’Imperatore del Giappone.

L’autore

Tommaso Scotti, I, nato nel 1984, laureato in matematica, pratica arti marziali orientali e nel 2010, spinto da questa sua passione, si trasferisce in Cina. Durante una vacanza di dieci giorni a Tokyo si innamora di una ragazza, e decide di trasferirsi a Tokyo, dove vive ancora adesso. L’ombrello dell’imperatore è il suo libro d’esordio.