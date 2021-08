Ilaria Tuti torna con Luce della notte

Ritorno in libreria per Ilaria Tuti che è uscita nei mesi scorsi con il romanzo Luce della notte. Il volume è edito da Longanesi.

Con Luce della notte torna l’amatissimo personaggio di Ilaria Tuti, il commissario Teresa Battaglia, dal carattere fiero e indomito, a tratti brusco, sempre compassionevole. Sullo sfondo di una natura fatta di boschi, di valli isolate e bellezze insospettabili, ancora una volta Teresa Battaglia si mette dalla parte dei

bambini per aiutarli a trovare i colpevoli dei loro incubi.

I diritti d’autore di Luce della notte saranno devoluti al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano a favore della ricerca sul sarcoma di Ewing.

Ilaria Tuti – Luce della notte

Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e conta, si diceva nel sogno, ma il buio non voleva andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce invisibile della notte per muovere i propri passi nel bosco.

Ma quello che ha trovato scavando alle radici dell’albero l’ha sconvolta. Perché forse non era davvero un sogno. Forse era una spaventosa realtà. Mancano pochi giorni a Natale, il giorno in cui Chiara compirà nove anni. Anzi, la notte: perché la bambina non vede la luce del giorno da non sa più quanto tempo. Ci vuole un cuore grande per aiutare il suo piccolo cuore a smettere di tremare.

È per questo che, a pochi giorni dalla chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e dalla scoperta di qualcosa che dovrà tenere per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in gioco. Forse perché, nonostante tutto, in lei batte ancora un cuore bambino.

È l’inizio di un’indagine che sembra folle e insensata. Già, perché come si può anche solo pensare di indagare su un sogno? Però Teresa sa, anzi, sente dentro di sé, che quella fragile, spaurita e coraggiosissima bambina ha messo le mani su qualcosa di vero, di autentico e di terribile.

L’autrice

Ilaria Tuti vive a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Appassionata di pittura, nel tempo libero ha fatto l’illustratrice per una piccola casa editrice. Nel 2014 ha vinto il Premio Gran Giallo Città di Cattolica. Il thriller Fiori sopra l’inferno, edito da Longanesi nel 2018, è il suo libro d’esordio. Il secondo romanzo, Ninfa dormiente, è del 2019.

Entrambi vedono come protagonisti il commissario Teresa Battaglia, uno straordinario personaggio che ha conquistato editori e lettori in tutto il mondo, e soprattutto la terra natia dell’autrice, la sua storia, i suoi misteri. È del 2020 il suo terzo romanzo, Fiore di Roccia, la storia delle

Portatrici carniche durante la seconda guerra mondiale.