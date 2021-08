Per la casa editrice CentoAutori, qualche mese fa è uscito il saggio L’ombra del cattivo. L’antagonista in 10 saghe del fantastico tra letteratura, cinema e televisione.

Il volume L’ombra del cattivo è curato da Marina Lenti e si presenta come una raccolta di saggi sul tema. Ecco un approfondimento.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

L’ombra del cattivo – Marina Lenti

Da Terramare a Narnia, da Harry Potter a Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, passando per Il Signore degli Anelli, in ogni saga che si rispetti oltre al protagonista non può mancare l’antagonista, il cattivo di turno che si oppone all’eroe. Le qualità dell’eroe emergono proprio grazie al suo naturale contraltare: l’antagonista, ossia il Cattivo per eccellenza.

Tuttavia, non basta essere solo il nemico del protagonista per diventare un Cattivo capace di restare impresso nella mente del lettore o dello spettatore e, soprattutto, di tramandarsi per generazioni, entrando a volte a far parte dell’immaginario collettivo. Quali sono, dunque, gli ingredienti che trasformano un tale personaggio nell’essenza del Male o della Paura per antonomasia?

Questa antologia di saggi prova a rispondere a questa domanda esaminando come l’antagonista sia stato sviluppato in dieci famose opere di genere fantastico e nelle loro relative traduzioni su piccolo e grande schermo.

L’autrice

Ha iniziato a scrivere di musica e cinema nel 1989, collaborando con varie testate. Ha pubblicato i saggi in volume L’Incantesimo Harry Potter (2006-2007 Delos Books), vincitore del Premio Italia 2007; Harry Potter a test (2007 Alpha Test, 2019 Runa), La Metafisica di Harry Potter (2012 Camelozampa); Harry Potter: il cibo come strumento letterario (2015, Runa); J.K. Rowling: l’incantatrice di 450 milioni di lettori (2016 Ares). È stata tradotta in Francese, Arabo e Russo.

In qualità di continuity editor ha supervisionato la versione italiana di Lexicon — Guida non autorizzata ai romanzi e al mondo di Harry Potter (2009 Piemme). Ha ideato e coordinato un progetto di scrittura collettiva che ha prodotto le antologie multiautore Potterologia (2011 Camelozampa), Code di Stampa (2011 La Gru), Il Fantastico nella letteratura per ragazzi: luci e ombre di 10 serie di successo (2016 Runa), Hobbitologia (2016 Camelozampa) e L’ombra del cattivo (2020, CentoAutori).

Dal 2018 ha ideato e dirige la collana “10 Consigli” di Edizioni del Gattaccio, dedicata ai mestieri della scrittura e dell’editoria.

Sito personale: www.marinalenti.com