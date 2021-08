La ragazza con le trecce: resistenza e amore

Wilma Geldof è arrivata nei mesi scorsi nelle librerie italiane con La ragazza con le trecce. Il libro, una storia di resistenza e amore, è uscito in Italia per Editrice Nord.

Ispirato dalla vera storia di Freddie Oversteegen, rimasta sconosciuta per più di settant’anni, La ragazza con le trecce è un romanzo incalzante e ricco di colpi di scena rende omaggio a una donna eccezionale che ha vissuto in tempi eccezionali, e che tuttavia ha saputo preservare la sua umanità, la sua voglia di vivere, il suo desiderio di amare e di essere amata.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

La ragazza con le trecce – Wilma Geldof

Tutto comincia nel 1941, quando un signore distinto bussa alla porta di casa Oversteegen. L’uomo ha una proposta per la giovane Freddie, che con quelle trecce e il fisico minuto dimostra anche meno dei suoi sedici anni. Nessuno sospetterebbe di lei, quindi è la candidata ideale per entrare nella resistenza contro gli occupanti tedeschi. Freddie accetta, a una condizione: non uccidere. Non vuole diventare come i mostri che combattono. All’inizio le vengono affidati compiti innocui, come trasmettere messaggi o sabotare linee elettriche.

Poi, però, le regole del gioco cambiano e le viene chiesto di andare nei locali frequentati dai nazisti, farsi notare dall’obiettivo e convincerlo a seguirla in un luogo appartato, nel bosco, dove lo attenderanno i sicari dell’organizzazione clandestina. Freddie non ha dimenticato la sua promessa, eppure fa ciò che è necessario.

A poco a poco, il limite che si era imposta scivola sempre più in là e lei inizia a pianificare attentati e anche a liquidare personalmente i bersagli. Sono in guerra, e in guerra tutto è permesso, perché il male deve essere estirpato a ogni costo. Ma, in un clima di sospetto e delazioni, Freddie è davvero pronta a sacrificare la sua giovinezza, la sua identità, le amicizie e, forse, anche l’amore?

L’autrice

Wilma Geldof è nata nel 1962 ad Alphen aan den Rijn, nell’Olanda meridionale. Ha lavorato per anni come infermiera psichiatrica e nel Consiglio per la salute mentale e la protezione dei bambini finché, nel 2011, non ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla narrativa.

È autrice di numerosi romanzi acclamati sia dal pubblico sia dalla critica, che le sono valsi diversi premi letterari. Nel 2016, ha avuto l’occasione d’incontrare Freddie Oversteegen, che dopo settant’anni di silenzio ha deciso di raccontarle la sua esperienza come membro della Resistenza. La ragazza con le trecce nasce dopo due anni di colloqui con l’intento di dare vita a un romanzo che rendesse finalmente a Freddie Oversteegen il riconoscimento che merita.