Andare a scuola a Hollywood – Massimo Benvegnù, Mattia Bertoldi

Un vero e proprio tuffo nel mondo del cinema e della televisione è quello che vi aspetta con Andare a scuola a Hollywood. Hight school, college e altri disastri dell’educazione sul piccolo e grande schermo, portato in libreria da Las Vegas edizioni.

Che tipo di modello scolastico ed educativo ci viene rappresentato dal cinema e dalla tv americana? Come orientarsi tra i miti e i personaggi che hanno segnato il mondo scolastico delle fiction negli ultimi 20 anni negli Stati Uniti?

Andare a scuola a Hollywood è un bel percorso, originale e divertente, tra banchi di scuola, college, desideri e follie.

Il libro

Tutti noi abbiamo frequentato due tipi di scuola: quella in cui eravamo iscritti e quella che vedevamo in televisione o al cinema, sognando di trascorrere lì la nostra giovinezza.

La rappresentazione dei licei e delle università statunitensi ha lasciato un marchio nel nostro immaginario collettivo. Possiamo intuire molte cose anche se non le abbiamo vissute: il ruolo delle cheerleader all’interno di una high school, per esempio, o la struttura di un qualunque campus del Midwest.

Cresciuti all’ombra dell’eterno paragone tra la nostra vita e quella dei protagonisti di Beverly Hills 90210 o Dawson’s Creek (spoiler: la nostra vita ne usciva sempre perdente), ci siamo rivisti nella vita di chi – proprio come noi – viveva tumulti da adolescente o giovane adulto.

Andare a scuola a Hollywood – La recensione

Massimo Benvegnù e Mattia Bertoldi ci parlano di scuola, di educazione, di modelli educativi ma anche di cinema e di televisione. Lo fanno in un unico volume che passa in rassegna fiction, film e serie tv americane in cui l’elemento “scuola” è centrale.

Non parliamo però solo di banchi, lezioni e compiti in classe, ma di tutto il mondo che ruota attorno agli anni bellissimi di quegli otto anni che rappresentano il percorso formativo base per gli studenti americani.

Andare a scuola a Hollywood è sì un saggio, ma è anche un libro dei ricordi, che si sofferma su prodotti televisivi di successo, su personaggi celebri, su scene che non dimenticheremo mai. Lo fa seguendo un filo un po’ nostalgico, ammiccando a miti, eventi e miti che non abbiamo potuto vivere.

C’è spazio anche per un confronto tra il modello americano e quello italiano? Forse, anche se non in maniera diretta. Ciò che conta qui non è valutare positivamente o meno un sistema scolastico. Conta ricordare, sognare, sentirsi dentro un film ed essere protagonisti.