La notte degli spilli, di Santiago Roncagliolo

Si intitola La notte degli spilli ed è il romanzo di Santiago Roncagliolo che Keller editore ha pubblicato nei mesi scorsi. Uno sguardo e una voce, quella dell’autore, pieni di forza.

Così si sono espressi su La notte degli spilli «Nella Lima del 1992 sapevamo poco della vita. E la vita sapeva poco di noi» «Un thriller di grande qualità letteraria… Quando te ne rendi conto hai già letto cento pagine preso dalla storia, affascinato dalla trasposizione della violenza dalla strada alla vita di questi quattro ragazzi così diversi eppure così familiari». EL PAÍS

La notte degli spilli – Santiago Roncagliolo

Beto, Moco, Carlos e Manu hanno quindici anni e frequentano l’istituto religioso La Inmaculada nella Lima degli anni Novanta.

Condividono l’amicizia, il risveglio delle prime curiosità sessuali e hanno imparato a lottare per tenere nascoste le proprie fragilità ai coetanei, difendere il proprio territorio e fuggire dai rispettivi e complicati ambienti famigliari. Ma la loro adolescenza è fatta anche di violenza, prevaricazione, di gesti e rabbia irrazionale, fino a quando, una notte, decidono di ribellarsi anche contro il mondo degli adulti e della scuola, ossia contro il mondo intero…

Santiago Roncagliolo ci conduce – con grande maestria nella gestione della suspense e dell’indagine psicologica, alternata a una buona dose di ironia e umorismo – in un viaggio all’indietro nel tempo attraverso le voci dei protagonisti che, dopo molti anni, si ritrovano a raccontare di quella notte in cui hanno perso definitivamente la loro innocenza, infrangendo le barriere tra il bene e il male.

La notte degli spilli è il ritratto di una generazione intera confusa e spaesata tra benessere, violenza e ricerca di un posto nel mondo, ed è anche indagine sociale, affresco storico, istantanea di un Perù segnato dalla guerra civile, dai blackout e dalle bombe.

L’autore

Santiago Roncagliolo (Lima, 1975) è uno dei romanzieri di lingua spagnola più noti a livello internazionale. Con la sua produzione ha toccato vari generi dal giallo al romanzo psicologico, utilizzandoli sempre per sondare in profondità l’essere umano e il suo rapporto con la società. La rivista «Granta» lo ha indicato come uno dei migliori scrittori della sua generazione, il «Wall Street Journal» lo ha indicato come uno degli eredi di García Márquez mentre il «The Guardian» ha selezionato il suo I delitti della settimana santa – uscito in Italia per Garzanti – come uno dei grandi romanzi sul Perù. Tra i suoi libri editi in italiano anche Crescere è un mestiere triste (Keller).