In libreria dal 14 luglio, per edizioni e/o, Il cantiere di Berto. Il romanzo del Ponte di Genova. Il libro di Carlo Piano esce nella Collana Dal Mondo.

A un anno dalla ricostruzione, e a due anni dal crollo, il commovente romanzo del Ponte di Genova scritto dal figlio del suo architetto, Renzo Piano. L’epico racconto del cantiere per il nuovo ponte una corsa contro il tempo, una sfida ingegneristica, che ha mostrato a tutti l’Italia migliore.

Il romanzo del Ponte di Genova – Carlo Piano

Una corsa contro il tempo per ricostruire il ponte crollato, un amore che si affaccia quando i capelli stingono nel bianco, un cane che non ha nome. La vita di Berto, professione geometra, enigmista per passione, sta per cambiare. Questo, almeno, lui spera. Sono i mesi frenetici del grande cantiere sul Polcevera.

Tra i mille operai di questo cantiere, di questo luogo magico sospeso tra dolore e speranza, ci lavora anche lui: Berto fa il caposquadra e non è un mestiere comodo. I riflettori sono puntati su Genova, potenti d’ogni sorta si mostrano in passerella, la gente si assiepa davanti al recinto per seguire la rinascita del viadotto.

C’è bisogno di riscatto: c’è una ferita da curare, quella della fiducia smarrita nella tragedia. Che ne sarà del suo ponte? Lo accudiranno gli stessi che hanno lasciato andare in malora il suo predecessore?

Il nuovo ponte cresce sano e forte, riempiendo il vuoto che rende orfano il cielo sopra il quartiere di Certosa. Cresce come il figlio che Berto avrebbe desiderato. I politici smaniano per tagliare il nastro, la magistratura indaga sulle colpe del disastro, i parenti delle vittime invocano giustizia, la società che aveva in gestione il vecchio viadotto resiste agli assalti affidandosi a legioni d’avvocati. Il governo tentenna sulle decisioni da prendere e la gente di Certosa si scopre smarrita.

Berto sente sfuggire le ultime occasioni della vita, e sa che non torneranno indietro. Ci vuole coraggio a decidere. E lui deve trovarlo per evitare lo scempio: del ponte, dell’amore ritrovato e della sua vita stessa.

L’autore

Carlo Piano è nato a Genova nel 1965, nella periferia di Ponente. Diventato giornalista, ha lavorato nelle redazioni di diversi quotidiani e settimanali a Milano. Assieme al padre Renzo, ha pubblicato Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza (Feltrinelli 2019). Ha curato due libri per Skira sulla bellezza che si nasconde nelle periferie, sul quartiere milanese del Giambellino e su Marghera. Il cantiere è il suo primo romanzo.