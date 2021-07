Psycho Killer – Amy Pollicino

Un vero e proprio viaggio all’interno della mente e della psiche umane. Tutto questo è Psycho Killer, il nuovo romanzo di Amy Pollicino portato recentemente in libreria da Giulio Perrone Editore.

Psycho Killer è un libro originalissimo, che mescola più generi e più schemi narrativi, per dar vita ad una storia e ad un personaggio caratterizzati nei minimi dettagli, che vi resteranno impressi tra realtà e follia.

La trama

Michele Amaro è un produttore televisivo esteta, cinico e colto. Vive arroccato vicino a Castel Sant’Angelo, circondato dai suoi miti artistici e letterari.

Nello spietato mondo dello spettacolo sembra essere fatto per farsi largo, infatti non ha il minimo scrupolo a sedurre Linda, amica e moglie del compagno di gioventù Alberto, e Giovanna, una sua studentessa dall’animo artistico.

Ma la loro improvvisa scomparsa fa piombare la vita di Michele in una dimensione onirica e inquietante, in cui al centro c’è l’Hotel Quirinale di Via Nazionale, un luogo di sfarzo ma anche di tenebre, dal sapore lynchano.

Qui Michele inizia una relazione, per la prima volta sincera, con una donna misteriosa e intensa, che farà tornare a galla colpe antiche e dolori ancestrali.

Psycho Killer – La recensione

Naturalezza e maestria sono le parole con cui descrivere da subito la scrittura di Amy Pollicino, perché fin dalle prime pagine si capisce come in questa storia si mescolino più generi narrativi. Il thriller, il romanzo gotico, perfino alcune parti che spingono il tutto verso un universo onirico.

Psycho Killer funziona soprattutto per questo intrecciarsi di più livelli, magistralmente tenuti insieme da personaggi indimenticabili, tra cui spicca Michele Amaro, figura cinica che si troverà però a fare i conti col suo passato e il suo dolore.

Mettendo insieme scene che sembrano davvero estratte dai film di David Lynch o dai romanzi di Francis Scott Fitzgerald, questa storia scava pian piano nella mente umana, nei meandri degli anni trascorsi, dei sensi di colpa.

Realtà ed immaginazione si uniscono e si confondono, seguendo il sentiero della manipolazione, i percorsi della vita, i tornanti della tristezza per ciò che perdiamo cercando di conquistare fama e successo.

I fantasmi, in Psycho Killer, diventano più reali dei vivi, una sorta di accompagnatori e amici, guide per anime tormentate e struggenti, arrivando a parlare all’inconscio. Forse solo così possiamo essere in grado di seguire fino in fondo i nostri desideri.