Elbrus – Giuseppe Di Clemente, Marco Capocasa

Elbrus è un bellissimo progetto narrativo scritto a quattro mani scritto da Giuseppe Di Clemente, autore appassionato di fantascienza e Marco Capocasa, antropologo molecolare.

Una storia che parla del futuro tenendo però un occhio fisso sul presente. Elbrus (Armando Curcio Editore) è una finestra su mondi nuovi e possibili, sulla ricerca costante e sul nostro rapporto con l’universo.

La trama

Anno Domini 2113. La Terra è al collasso. I cambiamenti climatici prodotti dal riscaldamento globale hanno determinato nuovi equilibri geopolitici.

Il sovrappopolamento e le migrazioni di massa verso i paesi “non più freddi” sono parte di un problema più esteso: l’imminente scarsità di risorse che permettano il sostentamento del genere umano nel prossimo futuro. L’esplorazione spaziale ha fallito nel suo obiettivo fondamentale, la fondazione di colonie autosufficienti dove l’Uomo del futuro potesse emanciparsi.

Gli ostacoli non sono quelli dovuti alle tecnologie disponibili, ma alla natura stessa della specie umana. Ma la soluzione è dietro l’angolo e viene da un altro sistema solare. Anno Domini 2155. Accade qualcosa di incomprensibile. Dopo decenni, un segnale viaggia attraverso [Frehm], un piano della realtà sfruttato dagli alieni per comunicare nel linguaggio non verbale.

Un impulso che crea una tensione empatica-telepatica proveniente da [Rhet], il pianeta di origine dell’anziano alieno, lo ridesta dal coma. La sua presa di coscienza sollecita e attiva questa capacità percettiva in tutti gli umani ibridati con genoma alieno, creati per le future missioni spaziali.

Elbrus – La recensione

Si può parlare di fantascienza partendo dalla situazione attuale del nostro pianeta? Evidentemente sì, ed Elbrus ne è la dimostrazione.

Quando la ricerca di un posto alternativo alla Terra in cui vivere non dà i frutti sperati, ecco che accade l’imprevisto che si manifesta in un messaggio alieno. La soluzione è là, in un altri sistema solare su cui puntare lo sguardo e le risorse.

Un po’ come scriveva anni fa Oriana Fallaci con Se il sole muore, la letteratura di fantascienza di oggi guarda a mondi da popolare perché la Terra non basta più. E non basta più per colpa nostra, per il nostro modo di vivere. In questa storia ci sono dentro tante cose, e tutte proiettano al futuro guardando al presente.

Di bello c’è che Giuseppe Di Clemente e Marco Capocasa uniscono le loro competenze in un’unica passione: quella della fantascienza. E lo fanno mescolando la narrazione ad un’analisi attenta del reale. Si parla di clima, di possibile perdita, di ricerca dell’alterità da conquistare, ma si parla anche e soprattutto di noi uomini in rapporto con l’altro, che sia un pianeta, un alieno o un altro uomo.

Ecco perché Elbrus è un romanzo di confine, un bellissimo viaggio di scoperta tra ciò che è stato e ciò che potrà essere.