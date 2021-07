La donna alla finestra: il mondo fuori e il caos dentro

La donna alla finestra è un thriller tra i più visti in questo ultimo periodo su Netflix. Il regista Joe Wright omaggia il grande Alfred Hitchcock (La finestra sul cortile) e mette al centro della scena un’eroina con molte ferite aperte.

Il best seller letterario di A.J. Finn, La donna alla finestra, diventa quindi un film con un cast di livello ed una buona sceneggiatura. Un risultato però che non convince del tutto, specie nella parte finale.

La trama

Anna Fox è una donna che vive sola in una grande casa di Manhattan. Da lì osserva il mondo dalla finestra, immaginando la vita e gli eventi dei suoi vicini.

Di professione psicologa infantile, è affetta da agorafobia dopo essere stata vittima di un incidente che ha sconvolto la sua vita. Così Anna ha preso la macchina fotografica e cerca di vedere meglio ciò che accade intorno a lei.

Nel suo quartiere vede turbamenti, infedeltà, liti, discussioni. Soprattutto conosce i Russell che si sono appena trasferiti nell’appartamento di fronte. La nuova famiglia va a farle visita, soprattutto il figlio e Jane. Una notte Anna assiste all’omicidio di una donna e la situazione precipita.

Ma secondo la polizia Jane Russell non è mai esistita. Dove si nasconde la verità?

La donna alla finestra – La recensione

La donna alla finestra è un thriller che omaggia un mostro sacro del cinema come Alfred Hitchcock. Pieno di riferimenti nemmeno troppo velati, il film pone però l’accento sul dramma umano di una donna di cui pian piano iniziamo a conoscere la storia, i segreti, i problemi.

Anna è un’eroina perché piena di cicatrici del passato, perché vittima di un presente che la tiene costretta in casa e perché catapultata in una situazione non voluta. Attraverso il suo sguardo conosciamo ciò che avviene nel quartiere, dentro le case degli altri, spesso popolate di orrori e sentimenti orribili.

Anna è una donna trascurata e che si trascura, piena di dipendenze, si imbottisce di pillole e di alcol, e questo è il punto di partenza del suo dramma personale, che si arricchirà degli eventi che si susseguiranno senza una logica apparente.

Insomma La donna alla finestra è un crime che guarda al mondo esterno ma che si concentra soprattutto sul personaggio che guarda, magistralmente interpretato da Amy Adams. Così restiamo intrappolati con lei in questa situazione, siamo vulnerabili, soli, paranoici.

detto ciò, La donna alla finestra ripercorre i sentieri già solcati da Gone Girl o La donna del treno, in cui tutto intorno al protagonista sembra alterare la realtà e la visione delle cose. Qualcosa però si perde, soprattutto nel finale un po’ frettoloso, come se il thriller prendesse troppo il sopravvento per lasciare un senso di incompiuto.