La tua casa pagherà – Steph Cha

Molti di voi, forse, non conoscono Steph Cha, così come non conoscono La tua casa pagherà, suo bellissimo romanzo, portato in Italia da 21lettere, che si tiene ancorato alla realtà per evolversi in un racconto originalissimo.

La tua casa pagherà ha vinto il California Book Award e il Los Angeles Times Book Prize, ma è stato anche segnalato come libro dell’anno per il Wall Street Journal e per il Chicago Tribune.

La trama

Sono passati ormai 30 anni dalle sommosse del ’92, e quel fuoco che aveva consumato Los Angeles ancora non si è spento. Un altro ragazzo nero viene ucciso dalla polizia ingiustamente, ci sono altre manifestazioni ed altri scontri.

Grace però non ha tempo per le proteste: si deve occupare dei suoi genitori e della farmacia di famiglia, lì nella comunità coreana della San Francisco Valley. Quel trambusto in fondo non la riguarda.

A Shawn non sono rimaste né energie né rabbia: un evento drammatico lo ha svuotato, col solo desiderio di tenere a bada dolore e ricordi.

Questa storia unisce un uomo nero e una donna coreana; crea un passato che si insinua prepotente nelle loro vite, mentre i confini tra l’intimità della loro storia e la risonanza pubblica della vicenda si fondono, scatenando pericolose conseguenze.

La tua casa pagherà – La recensione

Steph Cha apre uno sguardo nuovo e diverso su Los Angeles, città che da sempre è al centro di libri, film, cinema, serie tv. Con questo romanzo crea una storia avvincente e fuori dagli schemi, un libro originale che vale la pena di leggere per capire anche un po’ di più della realtà.

La tua casa pagherà, infatti, parte da un evento reale per proseguire fiero, diretto e distinto sulla strada della narrazione. L’autore si è ispirato alla vicenda di Latasha Harlins, ragazza afroamericana di 15 anni che il 16 marzo del 1991 è stata colpita a morte da Soon Ja Du, coreana di 51 anni proprietaria di un mini market.

La vicenda è accaduta a South Central, uno dei quartieri più poveri di Los Angeles. La ragazzina aveva comprato una bottiglietta di succo d’arancia e lo aveva messa nello zaino, tenendo i due dollari in mano. La donna però ha subito pensato al taccheggio, e dopo una colluttazione le ha sparato alla nuca.

Steph Cha ha quindi creato un thriller che supera i fatti e le rivolte pubbliche che fecero seguito a quegli eventi, e che scava invece nel profondo e nell’intimità di due famiglie che non possono sopportare il senso di colpa dilaniante. Rabbia e vendetta sono i nuclei centrali attorno ai quali si muove la vicenda, si dipanano i sentimenti, le azioni, i movimenti dell’animo e del corpo.

La tua casa pagherà è una storia fatta di tanto passato, di ombre, di segreti mai detti, di dolore mai sopito, che prova dopo anni a tornare a galla. Una storia di tante voci che ancora non hanno trovato pace. Un romanzo che dice molto anche sull’America di oggi, sulla problematica razziale, sulla cultura dell’altro. Un libro che è stato una bellissima sorpresa, che può insegnare molto di più di tante analisi storiche e politiche.