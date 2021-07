Capire la fotografia contemporanea. Guida pratica all’arte del futuro

Denis Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci e consulente della fondazione di Venezia per la gestione del patrimonio fotografico, grazie alla sua trentennale esperienza di curatore ha tracciato, con Capire la fotografia contemporanea, una mappa per orientarsi nel panorama della fotografia contemporanea, offrendo al lettore un manuale pratico per capire gli aspetti più concreti di un mercato in espansione, dal collezionismo al lavoro delle agenzie.

La casa editrice Marsilio (2020) presenta un volume Capire la fotografia contemporanea utile sia per chi si vuole avvicinare al mezzo tecnico attraverso la sua storia e le sue manifestazioni, sia per chi desidera concedersi un viaggio all’interno di un manifesto visuale del contemporaneo.

Il libro

Curti, direttore della Contrasto Milano dal 2005 al 2014, ci invita a comprendere come funzionano le cose. Le trecento pagine dell’opera sviscera non tanto la storia della fotografia, ma come essa ha cambiato il mondo attraverso lo sguardo di importanti artisti. Da Bresson a Ghirri, da Scianna alla Battaglia, da LaChapelle a Salgado e moltissimi altri, tutti convergono con una grande riflessione sul mondo stesso.

Scattare, catturare una porzione di realtà è il tentativo di raccogliere l’essenza delle diversità. Il mondo è pieno di immagini e in questo sovraccarico visuale dovremmo afferrare un differente sguardo sulle cose. Il mestiere del fotografo non è morto, anzi è pieno di responsabilità. Sicuramente attraverso il digitale coadiuvato ad una impazzita furia delle immagini (Fontcuberta, 2018) spesso ci troviamo a soffrire di una gigantesca bulimia visuale con il rischio di mescolare il reale con il virtuale.

La forza della fotografia sta nel creare un diverso grado di immaginazione. Da più di un secolo l’uso di immagini come mezzo di comunicazione ha rivoluzionato il nostro modo di vedere la realtà. La storia della fotografia, i suoi protagonisti e il suo mercato sono diventati anno dopo anno sempre più appannaggio di esperti e appassionati.

Capire la fotografia contemporanea – La recensione

Capire la fotografia contemporanea ci regala una disamina approfondita sul mondo immerso dentro alle immagini e su come gestirle, assorbirle, consumarle, modificarle e condividerle. Il volume si articola in quattro grandi sezioni: una biografica, una sulla storia della fotografia (da Niepce, passando per Daguerre fino alla postfotografia), una sui grandi fotografi e una sulle dinamiche del mercato. La fotografia è uno strumento di espressione artistica e di rapporto con l’Altro e i suo messaggio contiene un frammento, l’hic et nunc, consegnandoci una tensione comunicativa dirompente.

Il volume si chiude con una riflessione sull’arte fotografica nell’era digitale e sulle prospettive future, dove la fotografia stessa deve far i conti con il proprio corpus e i corpi catturati per poterla ancora chiamare con il suo nome o in un altro modo. Postfotografia, iperftografia suffissi che spalancano a riflessioni su cui c’è molto da dire e troppo da guardare.