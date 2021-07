Virità: femminile singolare-plurale – Giusy Sciacca

Se avete voglia di ascoltare voci di donne, vi consiglio di leggere Virità, femminile singolare-plurale. Il bellissimo volume di Giusy Sciacca portato in libreria da Kalós edizioni.

Virità si presenta come una raccolta di racconti in cui sono le donne a parlare in prima persona. Un bellissimo intreccio di voci che diventano un suono solo.

Il libro

Qual è la verità? Domanda sbagliata. La verità non è mai solo singolare, ma di certo è femminile. Così le protagoniste di questi venti racconti, stanche di essere spesso dimenticate o travisate, prendono la parola per narrare loro la storia e spiegare al lettore la propria versione dei fatti.

Alcune abitano sull’Isola dai tempi del mito, altre sono partite per poi ritornare, altre ancora sono arrivate in epoche più moderne, fino a giungere agli albori del Novecento.

Sono dee, artiste, nobildonne, talvolta sante, ma anche rivoluzionarie, eretiche, scienziate. In una parola, donne. E non aspettano altro che essere ascoltate.

Virità – La recensione

Giusy Sciacca ha realizzato un bellissimo progetto letterario, non solo per come sono scritti i racconti, ma per l’accuratezza dei riferimenti storici, mitici, culturali e per come è riuscita a scegliere le figure femminili.

Virità è l’insieme di più voci di donne, che si intrecciano tra loro, si toccano, si sfiorano e si cercano tra le pagine, per comporre un’unica bellissima melodia. Proprio come la parola Virità, il libro si fa plurale.

C’è poi la Sicilia in questo volume, una regione che sin dall’antichità è femmina. Terreno in cui le donne sono state protagoniste, nel bene e nel male. Questo progetto editoriale vuole ricercare queste figure, dar loro voce e dignità, rappresentare uno spazio narrativo unico e condiviso nel quale sono loro stesse a dare la versione dei fatti.

Virità è quindi un percorso fatto di paure, turbamenti, pulsioni che le hanno scosse e turbate nei momenti della loro esistenza, che siano vite reali, storiche o leggendarie. Un libro per tutti però, non solo per le donne e non solo per le siciliane. Perché mai come in questo momento c’è bisogno di ascolare le voci femminili.