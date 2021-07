La terza geografia – Carmine Valentino Mosesso

Poi, un giorno, ti imbatti ne La terza geografia, il nuovo libro di poesie di Carmine Valentino Mosesso edito da NEO, e capisci che davvero le aree interne e ciò che di più bello racchiudono possono avere una voce.

Lo chiamano in tanti modi, ma “il poeta contadino” è forse l’aggettivo che meglio descrive il rapporto dell’autore con l’Appennino, con l’entroterra. La terza geografia è un libro sulla terra, sulle radici, sui ritorni e sulla resilienza.

La terza geografia – La recensione

Carmine Valentino Mosesso ha 27 anni, una laurea in Agraria ed una storia personale fatta di un ritorno nelle sue terre appenniniche, che ha deciso di seguire e a cui vuole dar voce.

Lì, tra paesi isolati e storie profonde, ha deciso di costruire una fattoria, di allevare animali e coltivare la terra. Le poesie nascono dalle sue giornate nei pascoli, e si fanno così cariche di un modo diverso di guardare la realtà.

Nei versi de La terza geografia c’è una sorta di inno alla “restanza”, al ritorno, un urlo quasi disperato per riporre attenzione sui luoghi dimenticati. Si fa un gran parlare oggi di aree interne, di eco sostenibilità, di “ritorno alla terra”. Ecco, questo libro e queste parole rappresentano il senso vero di una nuova ecologia dell’essere.

Non c’è morale o moralismo, ma una semplice esortazione a ripensarci come esseri umani in rapporto al suolo che calpestiamo, all’ambiente che viviamo. Ogni elemento della natura diventa in questo volume strumento per ripensare e raccontare la nostra storia o quella di intere comunità troppo spesso dimenticate.

I monti, l’entroterra e chi lo abita non sono qualcosa di antico, ma presente vivo, nuovo, resistente e resiliente a cui saremo chiamati tutti, volenti o nolenti, a guardare con attenzione.

L’autore

Carmine Valentino Mosesso (1994), vive a Castel del Giudice, piccolo borgo dell’Alto Molise, dove ha fatto ritorno. Laureato in Agraria, è socio fondatore di un’azienda agricola gestita insieme alla sua famiglia.

Alla cura dei campi e degli animali, affianca un forte impegno civile e politico per il riscatto dei paesi dell’Italia interna e dei territori cosiddetti marginali, e sempre centralissimi nella sua poesia.

È attivissimo nel suo territorio e sui social per dare voce e mettere in rete le tante realtà rurali che perseguono lo stesso obiettivo.