Reni Eddo-Lodge in libreria per edizioni e/o con Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche. Il libro esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione dall’inglese di Silvia Montis.

Reni Eddo-Lodge è un’autrice da oltre 500.000 copie, al centro di un caso mondiale. La prima autrice inglese nera ad arrivare in testa alle classifiche UK. Un libro che ha fatto la storia.

Reni Eddo-Lodge – Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche

Un’esplorazione ad ampio raggio degli inestricabili legami che intercorrono fra razza e classe sociale, storia e politica, memoria selettiva e tradizione, comunità e individuo. Una guida essenziale per chiunque voglia capire perché le questioni razziali segnano il destino delle nazioni e delle comunità che le abitano, e cosa si deve fare per rompere un meccanismo inerziale e oppressivo.

Il caso

Pubblicato originariamente nel 2017, Why I’m No Longer Talking to White People About Race, dopo uno straordinario successo di pubblico e di critica, risale in classifica nell’estate del 2020, dopo l’omicidio di George Floyd e l’esplosione delle proteste di Black Lives Matter. Da quando Nielsen ha iniziato le sue rilevazioni non era mai successo che un’autrice inglese nera arrivasse al primo posto delle classifiche UK: il successo di Why I’m No Longer Talking to White People About Race di Reni Eddo-Lodge ha segnato per sempre la storia della cultura britannica.

Il libro

Reni Eddo-Lodge, classe 1989, è una scrittrice e giornalista britannica. Ha scritto per il New York Times, the Voice, Daily Telegraph, Guardian, Independent, Stylist, Inside Housing, the Pool, Dazed and Confused, e The New Humanist. Nel 2014 il Guardian l’ha selezionata fra le 30 persone più influenti sui Digital Media. Fra i molti riconoscimenti ricevuti ricordiamo il British Book Awards Non-Fiction Narrative Book of the Year e il Jhalak Prize. Nel 2018 ha lanciato il podcast About Race with Reni Eddo-Lodge, selezionato fra i migliori podcast dell’anno da Apple Podcasts, Spotify, Harper’s Bazaar UK, The Guardian, British GQ e Wired UK. Nel 2019 è stata selezionata da Forbes fra le 30 personalità under 30 più influenti. Si è impegnata con Emma Watson nel progetto “The City of Women – London”, un piano per ricreare una mappa alternativa della metropolitana di Londra in cui le fermate portino i nomi di personalità femminili e queer che hanno segnato la storia della città.