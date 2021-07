“Non si può dire niente”: incontri sulla libertà d’espressione

È vero che oggi “Non si può più dire niente”? È sotto attacco la nostra libertà di espressione? E soprattutto: sappiamo ancora essere liberi?

Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon ne parleranno con chi vive di parole e di libertà nella musica, nella comicità e nell’attivismo il 20, il 21 e il 22 luglio 2021, a Parco Appio a Roma.

Non si può dire niente: linguaggio inclusivo e discriminazioni

“NON SI PUÒ PIÙ DIRE NIENTE…” è una frase che sentiamo dire sempre più spesso da chi sostiene che stiamo perdendo libertà di espressione.

La questione del linguaggio inclusivo e delle discriminazioni tiene banco sui giornali, in televisione, sui social, in Parlamento, e a volte si ha la sensazione di assistere a una guerra tra squadre che si scontrano creando solo caos e rumore.

È davvero così? Cosa sta accadendo? I confini di ciò che si può dire e ciò che non si può dire stanno diventando sempre più rigidi? Quali libertà stiamo guadagnando e quali perdendo attraverso i social?

E a che costo? Cos’è davvero il politicamente corretto, e cosa la cancel culture (se esistono)?

Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon ne parleranno il 20, il 21 e il 22 luglio, a Parco Appio a Roma (Via dell’Almone, 105), con musicisti/e come La Rappresentante di Lista, Willie Peyote e i 99 Posse; comici e standupper come Filippo Giardina, Emanuela Fanelli, Natalino Balasso; attivisti/e e filosofi/e come Leonardo Caffo, Djarah Kan, Fabio Cantelli Anibaldi. Persone dalle prospettive differenti ma unite dal lavoro quotidiano con le parole.

Gli incontri iniziano alle 20.45. Ogni relatore e relatrice terrà uno speech o verrà intervistato da Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon, e in conclusione si terrà un dibattito a più voci con il pubblico presente.

Il programma completo

20 luglio

La Rappresentante di Lista, Hell Raton, Giulia Blasi, Filippo Giardina, Leonardo Caffo

(con spettacolo finale di Federica Cacciola Ma sei scema? «Cosa porta una bambina con un QI di 160 a diventare conosciuta come la più grande stupida d’Italia, Martina Dell’ombra?»)

21 luglio

Willie Peyote, Emanuela Fanelli, Djarah Kan, Pasquale Quaranta, Lorenzo Gasparrini

22 luglio

99 Posse, Natalino Balasso, Fabio Cantelli Anibaldi, Marina Cuollo, Francesca Cavallo

NON SI PUÒ PIÙ DIRE NIENTE è realizzato da Tlon in collaborazione con Appio Estate. L’evento si svolgerà rispettando le norme di sicurezza vigenti.

Il biglietto per ogni singola giornata è di 5€, acquistabile al seguente link: www.tlon.it/evento/parcoappio/