In libreria Non tutto è dei corpi

Marcos y Marcos presenta in libreria un altro bellissimo volume. Si tratta di Non tutto è dei corpi, di Giorgio Luzzi. Il libro esce nella collana Marcos Ultra. Ecco un’anticipazione.

Non tutto è dei corpi è un volume prezioso che i presenta come un vero e proprio compendio stilistico ed emozionale.

Giorgio Luzzi – Non tutto è dei corpi

Compendio stilistico ed esistenziale, questo libro si misura altresì con il mutare della storia e delle forme di cultura e di attualità. Nelle sei parti di cui è composto, mostra un ventaglio tematico più che mai ispirato all’attualità e ai rivolgimenti che coinvolgono il tempo in cui viviamo.

Tutto ciò in una forma pulsante e sottesa di allegoria sempre stilisticamente meditata.

L’autore

Giorgio Luzzi. Nato nel 1940 in provincia di Sondrio, Giorgio Luzzi ha compiuto studi di giurisprudenza e di lettere moderne. Dal 1972 vive a Torino. Suoi libri di versi hanno visto la luce per le case editrici L’Arzana,̀ Crocetti, Galleria Pegaso, Marsilio, Scheiwiller, Donzelli, Aragno, Sedizioni. Ha pubblicato un romanzo, una raccolta di racconti e numerosi saggi critici, in riviste e in volume, sulla poesia italiana contemporanea. Ha tradotto poeti di lingua tedesca e francese. Ha riportato riconoscimenti e ha partecipato, non soltanto in Italia e in Europa, a manifestazioni di prestigio (Messico, Argentina, USA). Parti del suo lavoro vantano traduzioni in lingue europee.