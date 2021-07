Il segreto del Titano: nuova avventura di un ispettore

Giovanni Barlocco ritorna in libreria e lo fa con Il segreto del Titano. Una nuova avventura dell’Ispettore Capo Renzo Parodi. Il libro esce per Edizioni All Around.

Con Il segreto del Titano tornano le avventure di un ispettore molto famoso. Dai caroggi liguri ai fondali del Mediterraneo per far luce sull’affondamento di una barca carica di migranti.

Il segreto del Titano – Giovanni Barlocco

L’ispettore capo Renzo Parodi e il sovrintendente Salvatore Marotta arrivano sul luogo di un apparente suicidio. Il morto è Moses Babatunde, un bravo ragazzo, originario della Nigeria come Renzo, la cui vita sembrava prossima a una svolta positiva importante. L’ispettore capo ha molti motivi per sentirsi coinvolto e la scena del crimine presenta alcuni punti oscuri. Ma niente lascia presagire l’enormità degli sviluppi dell’indagine.

Ben presto i dubbi dei poliziotti vengono dissolti. Moses è stato assassinato. Ci sono persone perbene e avvoltoi che approfittano cinicamente della disperazione altrui. Ma l’interesse degli investigatori si dirige subito verso il misterioso coinquilino e verso la fidanzata di Moses, scomparsa.

In un crescendo avventuroso che comprende un’esplorazione segreta di fondali tra la Libia e Pantelleria e un’operazione di polizia “ufficiosa”, Renzo e Marotta verranno a capo anche di questo caso, rivelando un piano sconvolgente, attuato sulla pelle di bambini, donne, uomini disperati; e, fuori dalla legge ma senza rimorsi, amministreranno un po’ di giustizia.

L’autore

Giovanni Barlocco, attore, autore e regista per il teatro, le sue opere sono state rappresentate nei teatri liguri. Scrive sceneggiature per cortometraggi e film. Ha già pubblicato altri sei romanzi e Saffran per le edizioni All Around.