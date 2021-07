Jesmyn Ward e il suo Naviga le tue stelle

Jesmyn Ward ha portato in libreria nel dicembre scorso il volume Naviga le tue stelle. Il libro è uscito in Italia per NN editore.

Dall’autrice che ha vinto per due volte il prestigioso National Book Award, Jesmyn Ward, Naviga le tue stelle è una bussola che indica la via verso i nostri talenti più profondi, i nostri desideri più limpidi e coraggiosi.

Jesmyn Ward – Naviga le tue stelle

Naviga le tue stelle è il discorso pronunciato da Jesmyn Ward alla cerimonia di consegna dei diplomi alla Tulane University. Ed è soprattutto una testimonianza, intima e personale, sul suo percorso di vita, nonostante la povertà e la mancanza di risorse, nonostante il razzismo e la sfiducia.

È il racconto di chi sta per naufragare in un mare in tempesta e si raddrizza, prende il timone per governare la propria rotta. È un incantesimo che trasforma il passato in una lezione da apprendere e il futuro in una promessa che si realizza nel presente, passo dopo passo, scelta dopo scelta.

Arricchito dalle splendide illustrazioni di Gina Triplett, Naviga le tue stelle è una bussola che indica la via verso i nostri talenti più profondi, i nostri desideri più limpidi e coraggiosi.

L’autrice

Jesmyn Ward vive in Mississippi, dove insegna Scrittura creativa alla Tulane University, ed è considerata una delle maggiori scrittrici americane contemporanee. Con Salvare le ossa (NNE 2018) e Canta, spirito, canta (NNE 2019) ha vinto il National Book Award, prima donna a vincerlo due volte dopo scrittori come William Faulkner, John Cheever, Philip Roth. NNE ha pubblicato tutti i volumi della Trilogia di Bois Sauvage e nel 2021 pubblicherà il memoir Men We Reaped.