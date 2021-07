Futuromania Sogni elettronici da Moroder ai Migos

«I Feel Love», «Trans-Europe Express» e le altre profetiche registrazioni del nostro avvenire pop iniziano a sembrarci memorie fantasmatiche di una modernità e di un modernismo ormai finiti. I sogni elettronici sono quindi fatti della promessa e del ricordo del futuro, sono desideri e ossessioni insieme.

L’autore

Simon Reynolds (Londra, 1963) è uno dei più importanti critici musicali contemporanei. Collaboratore di Melody Maker, The New York Times, Village Voice, Spin, The Guardian, Rolling Stone, The Observer. Con minimum fax ha pubblicato Retromania, Polvere di stelle e Post-punk. A novembre 2020 è in arrivo Futuromania.