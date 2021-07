Tutte le conseguenze – Joan Silber

La voce potentissima e sincera di Joan Silber risuona in questo bellissimo romanzo, Tutte le conseguenze, pubblicato in Italia da 66thand2nd e con il quale l’autrice ha vinto il premio PEN/Faulkner per la narrativa ed il National Book Critics Circle Award.

Una storia fatta di più vite e destini che si intrecciano, proprio mentre un tragico evento sta per scandire una delle ore più buie degli Stati Uniti. Tutte le conseguenze è una storia di vita e di resistenza, un gioco di energie che si uniscono e si respingono.

La trama

New York, ottobre 2012. Mentre la città si prepara all’arrivo dell’uragano Sandy, la giovane Reyna, madre single, è impegnata a gestire il complicato rapporto con Boyd, il suo nuovo ragazzo appena uscito dal carcere di Rikers Island.

Nonostante sia in libertà vigilata, Boyd ha ripreso a frequentare i vecchi amici, iniziando a contrabbandare sigarette dalla Virginia. E ora vuole trascinare nell’impresa anche Reyna, perché ha bisogno di qualcuno che guidi oltre il confine di Stato. Quando lei all’ultimo momento si tira indietro, le conseguenze della sua scelta finiranno per stravolgere la vita di tante altre persone.

Tra loro Claude, che aveva deciso di sostituirla al volante, e sua sorella Lynette; e poi Darisse, un’infermiera che Claude aveva conosciuto durante i traffici illegali a Richmond; e infine Teddy, un camionista che vive sulle autostrade, diviso tra due amori e uscito a fatica dall’alcolismo. Ma forse c’è ancora tempo per cambiare, per riparare agli errori e provare a ricostruire il futuro, come la città di New York sopravvissuta alla furia del tornado.

Le speranze di Reyna risiedono in un vecchio tappeto turco che le ha regalato zia Kiki, tornata in patria dopo un lungo matrimonio con un commerciante di Istanbul.

Proprio quel tappeto, insieme a un’antica tavoletta trafugata con altri reperti archeologici da tre tedeschi conosciuti da Kiki in Cappadocia, è l’oggetto prezioso cui si legano le storie di tutti i personaggi.

Tutte le conseguenze – La recensione

«Non tutto in questa vita è alla luce del sole». Si legge così sulla quarta di copertina di Tutte le conseguenze, e dietro a questa frase si celano mondi e vite complesse, che pagina dopo pagina vengono svelate fino a che nel finale non troveranno ognuna la propria strada.

Joan Silber ha scritto una storia che parte dalla realtà, da un evento che ha scosso l’America e gli americani, ha turbato le coscienze, la quotidianità. Questo romanzo è fatto di morti e rinascite, di paure mai sopite e sentimenti offuscati, che si celano poi in un attimo, liberando la loro energia proprio come fa un uragano.

La letteratura dell’autrice di Millburn (New Jersey) è chiara, limpida, diretta, guarda in faccia a chi legge e ai suoi personaggi al tempo stesso. Sarà proprio per questo che 66thand2nd ha deciso di portare in Itala anche Ideas of Heaven, con il quale Joan Silber è stata finalista al National Book Award e allo Story Prize.

Tutte le conseguenze è un romanzo a più voci che va non solo letto quindi, ma anche ascoltato e capito, che va scoperto in ogni sua sfumatura, perché regala sentieri nascosti che a loro volta tracciano storie nuove e nuove possibilità. Perché per una vita persa, un’altra sta prendendo forma.