Un ragazzo in fuga: Andrea Bianchi in libreria

Dal 19 maggio scorso è in libreria Un ragazzo in fuga. Il libro è scritto dall’avvocato Andrea Bianchi per Robin Edizioni.

Ecco un estratto di Un ragazzo in fuga: “Tra tutte quelle mani forse ce n’era una che reggeva un’arma, magari una pistola a canna lunga, e magari quella mano apparteneva proprio all’uomo che lo stava puntando senza sosta con lo sguardo. L’arma, se c’era, non poteva che essere mirata contro di lui.”

Un ragazzo in fuga – Andrea Bianchi

Davide Galetti è un adolescente come tanti: va al liceo, gioca a calcio con gli amici e sogna il Torino. La sua vita viene sconvolta improvvisamente quando qualcuno, assoldato dal padre Joe “Occhi di Tigre” Galetti, criminale latitante che lo vuole morto, tenta di sparargli in pieno giorno.

Davide deve così scappare con la madre e abbandonare amici, sogni e speranze. Sul treno per Venezia, però, il sospetto di essere seguito si concretizza spaventosamente e lo costringe a rifugiarsi dal suo amico Frank, a Milano, per fuggire da un padre che non si ferma davanti a nulla pur di rimediare a un torto subito.

Qui, tra avvocati senza scrupoli, commissari sospetti e il miraggio di una vita tranquilla, Davide sarà costretto a crescere prima del tempo. Oppresso da un segreto inconfessabile, sceglierà di combattere dalla parte della giustizia o affronterà il padre con le sue stesse armi?

L’autore

Andrea Bianchi è avvocato. Appassionato di teatro, si aggiudica nel 2011 il premio come miglior attore protagonista alla rassegna itinerante della FITA Lombardia interpretando Argante nel Malato immaginario.

Sempre nel 2011 pubblica con la casa editrice Eracle di Napoli il romanzo Manuel Grandi 16 anni Avanti!, vincitore del premio speciale della giuria al concorso letterario “Casentino”, bandito dall’associazione “Fonte Aretusa” per l’anno 2012. Un ragazzo in fuga è il suo terzo romanzo.