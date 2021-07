John Smolens e Il giorno dei giorni

Lo scorso dicembre Mattioli1885 ha portato in libreria John Smolens. Il libro in oggetto è Il giorno dei giorni, ed esce con la traduzione di Seba Pezzani.

Dopo Margine di fuoco l’americano John Smolens torna con Il giorno dei giorni, il suo ultimo romanzo.

John Smolens – Il giorno dei giorni

18 maggio 1927, Bath Township, Michigan

Data e luogo del più grave massacro scolastico mai avvenuto negli Stati Uniti, quello della Bath Consolidate School: 45 morti (compreso l’attentatore-omicida) e 58 feriti – tra bambini, insegnanti, abitanti – il triplo rispetto alla ben più celebre strage di Columbine. Il mass murderer porta il nome di Andrew P. Kehoe, un agricoltore locale, custode della scuola locale ed ex tesoriere del consiglio scolastico, che dopo aver disseminato l’edificio scolastico e la propria abitazione di dinamite (oltre 500 chili), e avere impostato un timer decise per la vita di molti, compresa la sua e quella della moglie, che ammazzò prima di far detonare gli ordigni.

É intorno a questo terribile, e poco conosciuto, fatto di cronaca che ruota l’ultimo romanzo di John Smolens, Il giorno dei giorni (negli USA è uscito col titolo Day of days a ottobre) che conosceva la storia del massacro di Bath sin dagli anni ’80 ma non aveva mai indagato a fondo. Lo fa ora, con un accurato lavoro di ricerca d’archivi che si mixa alla fiction.

Gli eventi vengono ricordati e riannodati, consentendo così all’autore di scavare nel passato di Kehoe alla ricerca delle ragioni che lo hanno portato a commettere un gesto tanto atroce, non così dissimile dagli attentati terroristici che hanno sconvolto il mondo negli ultimi anni, dalla voce di alcuni testimoni, personaggi di fiction, ancora traumatizzati a distanza di decenni dall’accaduto. Eppure per vivere il presente è necessario fare pace col passato, per quanto sia difficile.

L’autore

John Smolens, 71 anni, insegna alla Northern Michigan University ’96. Ha pubblicato undici romanzi e una raccolta di racconti, My one and only bomb shelter.

È stato nominato per il premio Pulitzer, e il suo Fire Point, da Mattioli1885 pubblicato nel 2019 col titolo Margine di fuoco, è stato selezionato dal National Book Award e dal Detroit Free Press come miglior libro dell’anno.