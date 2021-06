Psycho: nel cuore del capolavoro con David Thomson

Nuova uscita in libreria nei mesi scorsi per minimum fax. Psycho. Come Hitchcock insegnò all’America ad amare l’omicidio è un volume di David Thomson tradotto da Dante Impieri.

Psycho è stato un capolavoro del cinema, ed in questa opera editoriale ci viene presentata nei minimi dettagli. Scopriamo quindi i segreti di questo libro.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE E SCEGLI TRA TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

David Thomson – Psycho

Fu realizzato come un film per la tv e completato in meno di tre mesi. L’attrice protagonista veniva uccisa dopo soli quaranta minuti. Non c’era alcun lieto fine. E offriva agli spettatori la scena più violenta che fosse mai stata inclusa in un film americano, accompagnata da un agghiacciante stridio di violini. Non c’era mai stato niente di paragonabile a Psycho, e dopo la sua uscita nelle sale l’industria cinematografica non sarebbe stata più la stessa. In questo saggio breve e illuminante, David Thomson colloca Psycho all’interno della carriera di Hitchcock, illustra il suo impatto sulla psiche collettiva e dimostra come questo film rivoluzionario abbia modificato profondamente la rappresentazione del sesso, della violenza e dell’orrore nel cinema. E abbia alterato, forse, la natura stessa dei nostri desideri e del nostro ruolo di spettatori.

L’autore

David Thomson ha scritto più di venti libri, dedicati in larga parte al cinema americano, tra i quali The Whole Equation: a History of Hollywood; Television: a Biography e Sleeping with Strangers: How the Movies Shaped Desire. È stato definito da John Banville «il più grande critico cinematografico vivente».