Girolamo Grammatico è l’autore del volume Padri e figlie. Allenarsi alla parità di genere. Uno strumento utile nella società di oggi.

Se hai questo libro tra le mani, è più che probabile che tu sia il padre di una figlia femmina, oppure un papà in attesa e di conseguenza desideroso di formarsi alla genitorialità, o ancora il papà di un figlio maschio da crescere come uomo nuovo e non come maschio alfa, oppure, perché no, sei una mamma che si sta informando su tematiche che non si rivolgono direttamente a lei, ma che in qualche modo la coinvolgono. In ogni caso, sei un genitore. Partiamo da questo.

Cosa desidera un genitore per i propri figli e le proprie figlie? Forse tutte le innumerevoli risposte a questa domanda ruotano intorno a tre fondamentali desideri che abitano la prospettiva del genitore: che i figli e le figlie siano felici, liberi o libere e autonomi o autonome. Ma al di là di tutte le incognite che ci riserva il futuro, è chiaro che per una donna, ancora oggi, conquistare la propria felicità, la propria libertà e la propria autonomia sia più difficile che per un uomo. E lo è perché la parità di genere non è ancora un’ovvietà, perché continuiamo a vivere all’interno di una cultura prevalentemente maschilista e legata alle logiche del patriarcato.

Da ciò nasce l’esigenza di molti padri di diventare uno strumento di cambiamento non solo per le proprie figlie, ma anche per quel nuovo maschile che sta emergendo, a favore di una società più collaborativa e paritaria.

Il padre di oggi non può ignorare le dinamiche tradizionali della propria cultura e sa che per cambiarle è necessario che lavori su se stesso in modo nuovo, che si prenda cura della responsabilità specifica che hanno certi condizionamenti nel modellare i propri figli, siano femmine o maschi. Un libro di coaching “umanistico” per allenare le capacità dei padri di rendere questa società un luogo che accolga le nostre figlie (e i nostri figli) e permetta loro di sviluppare il proprio potenziale, affinché ognuna realizzi se stessa e possa essere felice, libera e autonoma. Che tu abbia figlie femmine o figli maschi, questo libro, oggi, parla a te.

L’autore

Girolamo Grammatico è un life e business coach che da anni si occupa di genitorialità. Nel 2019 per Ultra ha pubblicato #esserepadrioggi. Manifesto del papà imperfetto.