Atlante dei batteri: un mondo di bellezza contagiosa è un interessantissimo volume di Ludger Wess. Il libro è uscito per Marsilio qualche mese fa.

Un percorso alla scoperta di piccoli organismi che vivono fuori e dentro di noi. Atlante dei batteri è un volume per tutti, non solo per gli esperti.

Atlante dei batteri – Ludger Wess

Vivono dentro e fuori di noi. Più numerosi dei corpi celesti nella nostra galassia, ricoprono ogni superficie del pianeta. Possono tornare in attività dopo milioni di anni e sopravvivere alle condizioni più estreme: nello spazio, sulle cime dell’Himalaya, nel cuore dei vulcani.

Alcuni batteri sono «da record» per le loro capacità, altri prediligono cibi davvero insoliti: scompongono gli inquinanti, decompongono i materiali organici, convertono l’azoto in ammoniaca. Alcuni aiutano l’uomo fin dagli albori della civiltà – senza di loro non esisterebbero yogurt, birra e formaggi –, altri ne minacciano la sopravvivenza in forme sempre nuove e più resistenti.

Dalla botanica alla biologia, dall’economia all’evoluzione delle malattie infettive, l’appassionante storia del nostro rapporto con i batteri attraverso cinquanta ritratti dei più curiosi tra questi minuscoli padroni del mondo.

L’autore

Ludger Wess , dopo gli studi in chimica e biologia, ha lavorato all’Università di Münster e di Bremen come ricercatore nel campo dello sviluppo molecolare. Divulgatore scientifico dagli anni Ottanta, è autore di saggi e romanzi.