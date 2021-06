Go With Me: un thriller che profuma di western

Facciamo un salto nel passato recente con Go With Me, un thriller di Daniel Alfredson dai toni che si avvicinano alla narrativa western.

In passaggio su Amazon Prime, Go With Me vede nel cast di livello uno dei punti forti. Una buona sceneggiatura che però non riesce a realizzarsi a pieno nel prodotto finale.

La trama

In un paese nei pressi di una foresta, la gente sembra non riuscire ad opporsi alla brutalità del “cattivo del villaggio”, Blackway.

Sono però tre persone che decidono di partire per farsi vendetta. Tra queste persone c’è una donna terrorizzata dalle minacce dell’uomo e dal suo stalking. La situazione degenera infatti quando Blackway (criminale ed ex vice sceriffo) le decapita il gatto.

La donna cerca aiuto nella polizia, ma si scontra su un muro di gomma. Stessa cosa accade con i saggi del paese, che le consigliano di andarsene. L’unica persona che aiuta la donna è un vecchio, accompagnato da un giovane ragazzo. Inizia così una ricerca nella foresta tra Stati Uniti e Canada.

Go With Me – La recensione

Daniel Alfredson inizia con Go With Me la sua esperienza con il cinema americano, dopo aver concluso la trilogia di Millennium nell’universo svedese.

Un thriller che, come detto, ha un profumo molto persistente del genere western, da cui prende in prestito una morale molto solida che porta i protagonisti a cercare vendetta, ed alcune tematiche che si riversano nella sceneggiatura.

Il criminale contro cui la città alza le mani, l’arrivo dello straniero (la donna in questo caso) che rompe l’equilibrio, la caccia e il duello finale. I nostri tre eroi sono infatti uniti da questa dedizione morale nel risolvere la questione Blackway, e tracciano un confine netto tra il bene ed il male.

La missione dei tre non è quindi solo quella di cercare vendetta, ma anche una sorta di simbolo contro tutta la comunità, contro i silenzi e le omissioni. I dialoghi non sono di certo la parte centrale di questo film, che si muove maggiormente tramite le azioni in quella che sembra essere una sorta di terra priva di regole e di istituzioni.

Go With Me è ben scritto, ma non riesce a compiersi in pieno, soprattutto per quello che riguarda la caratterizzazione dei personaggi, su cui si sarebbe dovuto e potuto lavorare di più. Una piccola e grande storia di provincia insomma, che si trova a metà strada tra il thriller ed il western.