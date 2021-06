Acari – Giampaolo G. Rugo

L’esordio letterario di Giampaolo G. Rugo si intitola Acari, ed è una raccolta di racconti originalissima, schietta, vivace e sincera, con personaggi che rimarranno impressi nella vostra mente.

Storie legate tra loro da un continuum narrativo che mostra i tratti della raffinatezza. Acari (NEO Edizioni) ha il suono di una sinfonia formata da tante piccole voci che formano un’unica grande melodia.

La trama

La donna più vecchia del mondo festeggia il compleanno in diretta tv. Un ragazzino e suo padre, per un giorno, decidono di sognare qualcosa di grande.

Un collezionista di cimeli nazisti sorseggia rum pregiati mentre, in un altro tempo, un’ex-reginetta di bellezza vende aspirapolveri porta a porta.

Il disabile Gimbo è stanco di essere compiacente; vive nella stessa città in cui tre giovani promesse del calcio pagheranno il conto col destino. Un gruppo di liceali – splendenti come un preciso momento dell’esistenza – viene sorpreso dall’irrompere della morte nel proprio mondo in costruzione.

Lungo un arco temporale che va dagli anni Ottanta ai giorni nostri, s’intrecciano storie di inadeguatezze, speranze, seguendo direzioni che cambiano e portano altrove.

Acari – La recensione

Non è mai facile sbirciare nella vita degli altri senza disturbare troppo. E non è mai facile neppure raccontare ciò che si è visto nella vita degli altri.

Giampaolo G. Rugo crea una serie di racconti che hanno il potere di focalizzare il nostro sguardo su storie quotidiane ma originalissime, su personaggi caratteristici che meritano attenzione; per come vivono, come pensano, come si muovono nel mondo.

Acari quindi è come un sentiero ben tracciato in cui dalla prima all’ultima pagina c’è un filo, nemmeno troppo invisibile, che lega tutte le storie. E proprio lì dove le vite dei protagonisti si incontrano ci siamo noi che stiamo leggendo, e che grazie alla voce dell’autore scopriamo momenti e prospettive diverse.

In ogni storia sono contenuti tutti i piccoli e grandi movimenti che fa la vita, tutte le implosioni, gli smottamenti, i sogni e i desideri di gente normalissima ma particolarissima, che merita di essere raccontata. Un’unica storia insomma, fatta di tante piccole e grandi vite.