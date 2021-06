Mia madre: un ritratto familiare di Li Kunwu

Un bellissimo progetto di graphic novel per add editore che ha portato in libreria Mia madre, di Li Kunwu. La prefazione è di Giada Messetti e la traduzione di Giovanni Zucca.

Con il suo tratto distintivo, qui proposto con la tecnica dell’acquerello, con Mia madre Li Kunwu ci parla delle persone comuni, del loro modo di vivere, delle loro convinzioni, offrendo ancora una volta un documento raro e toccante sulla storia della Cina prima della presa del potere da parte di Mao, in quella che si può considerare l’opera della sua vita.

VISITA IL NOSTRO SHOP ONLINE E SCOPRI TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Li Kunwu – Mia madre

Mia madre racconta la storia di una donna, dall’infanzia fino all’età adulta, e lo sguardo di un figlio. Sullo sfondo della Cina immersa nel caos e nell’instabilità degli anni ’30 – tra i signori della guerra, l’invasione giapponese, le grandi potenze occidentali che ancora occupano le concessioni nelle grandi città, la lotta tra il Kuomintang nazionalista e il Partito comunista cinese, fino alla Lunga Marcia – Li Kunwu orchestra una narrazione ancora più personale delle precedenti, se possibile.

Attraverso il ritratto di sua madre, una bambina sballottata dal villaggio della famiglia materna alla casa in città del signore della guerra per cui lavora il padre, scopriamo la vita di tre generazioni, le relazioni coniugali e familiari dell’epoca, le scelte personali e sofferte di una vita affaticata dall’estrema povertà e dalle opportunità negate alle donne, limitate dalle loro stesse madri in un mondo che ancora non ne concepisce l’emancipazione.

L’autore

Li Kunwu (李昆武) è un fumettista (漫画家, manhuajia) cinese. Nato nel 1955 nella provincia dello Yunnan, è tra i pochi artisti della sua generazione a essersi potuto dedicare esclusivamente al fumetto, incluso il cartoon di propaganda. Per trent’anni il suo lavoro è stato pubblicato in Cina su numerose riviste illustrate, come il «Lianhua Huabao» e «Humo Dashi».

In Italia add editore ha pubblicato Una vita cinese, la trilogia tradotta in sedici lingue con cui ha raggiunto il successo internazionale (vol. 1 Il tempo del padre, vol. 2 Il tempo del Partito, vol. 3 Il tempo del denaro) e Mia madre. È stato il primo fumettista cinese a essere invitato come ospite d’onore a Lucca Comics & Games.