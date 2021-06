Love after love di Ingrid Persaud

Si intitola Love after love ed è il romanzo di Ingrid Persaud portato in libreria da edizioni e/o dallo scorso 12 aprile. Il libro esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione dall’inglese di Paola D’Accardi.

Love after love è il romanzo vincitore del Costa First Novel Award 2020. Cos’è davvero una famiglia? Questo romanzo è la dimostrazione che esistono legami affettivi in grado di andare oltre la definizione tradizionale di “famiglia”, direttamente al cuore delle cose.

Love after love – Ingrid Persaud

Il romanzo, ambientato a Trinidad in tempi recenti, racconta le vicende di tre personaggi che, pur non formando una famiglia tradizionale, sono uniti da un forte legame affettivo.

La narrazione copre circa vent’anni ed è condotta a turno da ognuno dei tre protagonisti. A dare l’avvio è Betty, una giovane vedova, madre di Solo, un bimbo di cinque anni. Dopo anni di vedovanza, Betty cerca, per motivi economici, una persona a cui affittare una stanza della propria grande casa e trova l’inquilino ideale in Mr Chetan, che è omosessuale, sebbene, nella omofobica Trinidad, lo neghi anche a se stesso.

I tre formeranno una famiglia tutta nuova grazie alla quale Mr Chetan comincerà a esplorare la propria sessualità, Solo troverà un nuovo papà molto speciale, e Betty un grande amico.

Ma come sappiamo bene, se tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo: e anche questa famiglia, purtroppo, non fa eccezione.

L’autrice

Ingrid Persaud è nata a Trinidad, vive fra Barbados e Londra. Dopo la laurea in legge e una lunga carriera accademica al King’s College di Londra, si è dedicata allo studio delle belle arti ed è infine approdata alla scrittura debuttando con il romanzo If I never went home (2014), cui è seguito il racconto The sweet sop, che le è valso il Commonwealth Short Story Prize nel 2017 e il BBC National Short Story Award nel 2018.