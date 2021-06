Elena Favilli e Storie della buonanotte per bambine ribelli

Prosegue il filone di successo di Mondadori. Storie della buonanotte per bambine ribelli, di Elena Favilli, si arricchisce di un nuovo volume. Ecco infatti 100 donne migranti che hanno cambiato il mondo.

Il nuovo libro di Elena Favilli è uno strumento utile per non smettere di sognare: da qualsiasi posto veniamo, ovunque andiamo.

Elena Favilli – Storie della buonanotte per bambine ribelli

Il nuovo volume della serie bestseller internazionale racchiude cento biografie di donne che hanno lasciato il loro paese d’origine per una moltitudine di ragioni diverse: chi per trovare nuove e migliori opportunità, chi per il bisogno di sfuggire a situazioni difficili.

I lettori scopriranno le vite di Josephine Baker, ballerina e attivista, di Asma Khan, rinomata chef e di Alice Guy, la prima regista della storia, e ancora la cantante Carmen Miranda, l’eclettica Rihanna, la fumettista Marjiane Satrapi e tante altre.

Informatiche, chirurghe, musiciste, politiche, campionesse di judo e scacchi: queste figure fuori dal comune ispireranno le bambine – e i bambini – di tutto il mondo a inseguire i propri sogni, oltre ogni confine.

L’autrice

Elena Favilli è un’autrice bestseller internazionale e una giornalista impegnata a individuare e denunciare discriminazioni di ogni tipo. È fondatrice e direttrice creativa di Rebel Girls, un gruppo editoriale che crea contenuti per ispirare le nuove generazioni di bambine a essere più coraggiose e sicure di se.

Nel 2016, ha scritto e pubblicato il progetto letterario che ha raccolto più fondi nella storia del crowdfunding, Storie della buonanotte per bambine ribelli, tradotto ormai in quasi 50 lingue. Ha collaborato con “The Guardian”, “Vogue”, per la rivista “Colors”, “McSweeney’s”, la RAI, “il Post” e “la Repubblica”. Vive a Los Angeles con il suo cane Lafayette, un bracco italiano.