Inferno verde – Gert Nygårdshaug

L’eco-thriller scritto da Gert Nygårdshaug si intitola Inferno verde, ed è pubblicato in Italia da SEM dopo essere stato acclamato in diversi Paesi.

Una storia che mette in relazione l’uomo e la natura, in uno scenario di sfruttamento e distruzione. Inferno verde è una lettura buona per tutte le stagioni che guarda al presente con un senso di critica.

La trama

Mino Portuguesa è un ragazzo nato nella foresta pluviale sudamericana, e lì vive con la sua famiglia a stretto contatto con la natura, che ama. Per vivere caccia farfalle che poi suo padre vende in città. Ma la sua pacifica comunità viene distrutta dall’arrivo di una compagnia petrolifera che vuole sfruttare la foresta.

Un giorno, dopo una battuta di caccia, Mino trova la sua famiglia massacrata, insieme agli abitanti del villaggio. Decide di fuggire, da solo, nel bel mezzo della foresta, senza mangiare per giorni.

Incontra Isidoro, un mago itinerante, e ne diventa l’apprendista. Insieme preparano uno spettacolo che portano per anni in giro per il Sud America. Mino diventa poi uno studente di biologia ed eco-filosofia.

All’Università trova degli alleati e crea il movimento Mariposa, che vuole porre l’attenzione sullo sfruttamento della natura da parte delle compagnie internazionali. I componenti del gruppo iniziano ad assassinare i leader delle grandi aziende responsabili dei crimini nel sud del mondo.

Inferno verde – La recensione

Insomma, Inferno verde (SEM Libri) va in una direzione ben precisa, quella di mettere al centro della storia un problema quanto mai attuale (quello ambientale e dello sfruttamento della natura) costruendoci intorno un impianto narrativo credibile.

Il romanzo di Gert Nygårdshaug viene giustamente definito un eco-thriller, perché unisce magistralmente l’elemento della conservazione della natura e ambientalista con le caratteristiche proprie dei un genere ricco di colpi di scena e misteri.

La narrazione fonde immaginazione ed elementi di realtà, facendo del contesto storico e geografico un elemento di forza. Ne scaturisce un dramma ad alta tensione che ruota totalmente attorno all’imperialismo. Vi troverete, leggendo Inferno verde, in un turbine di violenza che vi porterà a schierarvi dalla parte giusta.