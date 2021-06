Richard Yates: tutti i capolavori in un volume

La casa editrice minimum fax prosegue nella sua opera di approfondimento dei grandi scrittori. Uscito da qualche mese Richard Yates. Capolavori.

Il volume raccoglie tutti i più grandi successi di Richard Yates, e li presenta in una veste nuova. La prefazione del libro è di Stewart O’Nan.

Richard Yates – Capolavori

Dopo il grande successo della raccolta completa dei racconti di Bernard Malamud, minimum fax include in un unico cofanetto le quattro opere più importanti di Richard Yates, che ne hanno fatto un maestro della narrativa contemporanea.

Da Revolutionary Road, il suo memorabile romanzo di esordio, trasposto per il cinema da Sam Mendes e divenuto un libro di culto per generazioni di lettori, a Easter Parade, che molti considerano il suo «capolavoro nascosto».

Dai magnifici, laceranti racconti di Undici solitudini a quelli della piena maturità, raccolti in Bugiardi e innamorati: un cofanetto prezioso e un’occasione unica per accostarsi all’opera di uno scrittore irripetibile, capace come nessun altro di fare da ponte tra la generazione di Fitzgerald e di Hemingway e quella di Raymond Carver e di Richard Ford.

L’autore

Richard Yates è stato oggetto di una riscoperta che lo ha trasformato in uno dei grandi classici del realismo americano del secondo Novecento. Dal suo capolavoro, Revolutionary Road, è stato tratto un film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Minimum fax ha pubblicato anche Disturbo della quiete pubblica, Easter Parade, Cold Spring Harbor, Una buona scuola, Sotto una buona stella, Bugiardi e innamorati e Proprietà privata.