Premio Strega 2021: annunciata la cinquina finalista

Annunciata ufficialmente oggi la cinquina finalista del Premio Strega 2021. La cerimonia di proclamazione si è tenuta al Teatro Romano di Benevento, in un evento in diretta streaming su Rai Play condotto da Gigi Marzullo con la regia di Renato Giordano.

Oltre all’annuncio della cinquina del Premio Strega 2021, è stato anche proclamato il vincitore dell’ottava edizione del Premio Strega Giovani, che va a Edith Bruck con Il pane perduto (La Nave di Teseo).

Chi erano i 12 finalisti

Ecco chi erano i 12 titoli ed autori finalisti al Premio Strega 2021:

Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli)

Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo)

Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie)

Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani)

Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori)

Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi)

Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie)

Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio)

Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa)

Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza)

Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd)

Roberto Venturini, L’anno che a Roma fu due volte Natale (SEM)

La cinquina finalista del Premio Strega 2021

Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza)

Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo)

Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi)

Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani)

Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli)

Le prossime tappe

Subito dopo la definizione della cinquina, gli autori finalisti saranno a Bisceglie, per un incontro con il pubblico organizzato dalla libreria Vecchie Segherie Mastrototaro, l’11 giugno. Le tappe successive del tour vedono gli autori impegnati a San Benedetto del Tronto, per I luoghi della scrittura, il 12 giugno; a Parma, Capitale italiana della cultura 2020/2021, il 13 giugno; a Paestum, per un incontro organizzato dalla Cooperativa sociale Gunaikes, il 18 giugno; a Salerno, per la nona edizione di Salerno Letture Festival, il 19 giugno; a Biella, per il festival #fuoriluogo, il 25 giugno; a Cervo, per l’ottava edizione di Cervo ti Strega, il 26 giugno; a Verbania, per un incontro organizzato dalla Biblioteca comunale e dalla Fondazione Il Maggiore, il 27 giugno; a Rivalta di Torino, per Il castello stregato, il 28 giugno; a Macerata, per Macerata racconta, il 3 luglio.

L’8 luglio invece ci sarà la seconda e definitiva votazione, dopo la quale scopriremo finalmente chi sarà il vincitore del Premio Strega 2021.