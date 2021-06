Il talento del calabrone – Si salva solo Sergio Castellitto

Disponibile su Amazon Prime, Il talento del calabrone è il film di Giacomo Cimini che si inquadra nell’ampio universo del genere thriller, con l’obiettivo di tenere lo spettatore inchiodato alla sedia.

Uno sconosciuto al telefono costringe gli altri protagonisti a prendere decisioni pericolose. Ma Il talento del calabrone fallisce la sua missione, mettendo in evidenza solo un’altra bella interpretazione di Sergio Castellitto.

La trama

Steph (Lorenzo Richelmy) è il dj più famoso del momento in Italia, il vero protagonista di Radio 105. Tanto popolare al punto che la sua immagine è impressa sul grattacielo della zona più trendy di Milano.

In quella zona si trova anche lo studio da cui il dj conduce un popolarissimo programma in radio, che invita gli ascoltatori ad intervenire in diretta per vincere dei biglietti per un importante evento.

Uno di loro (Sergio Castellitto), però, quando chiama non vuole solo giocare, ma annuncia che si suiciderà in diretta, e per far capire che non sta scherzando fa esplodere una bomba in un grattacielo del quartiere.

Inizia così una specie di duello tra l’uomo al telefono e il dj, che vuole essere ascoltato e minaccia di farsi esplodere con la bomba che ha con sé in macchina. A questo duello prende parte anche il colonnello dei Carabinieri Rosa Amedei (Anna Foglietta), che prova ad anticipare le mosse del terrorista.

Il talento del calabrone – La recensione

Il talento del calabrone lascia un po’ perplessi si dall’inizio, e mano a mano che la storia prosegue questo senso di perplessità prosegue, anzi cresce.

Per far sì che questo genere thriller funzioni a dovere è necessario che tutto nella scrittura sia credibile, che i colpi di scena siano fuori controllo e fuori dalla prevedibilità dello spettatore. Nel film di Cimini, invece, ci sembra tutto troppo scolastico, a partire dalle interpretazioni.

Sì perché tra gli attori si salva solo Sergio Castellitto, che fornisce un’altra grande interpretazione. Nemmeno Anna Foglietta (seppur bravissima) riesce ad eguagliare le sue altre performance. Lorenzo Richelmy viene risucchiato in questo vortice di mediocrità, e non spicca.

Buone alcune intuizioni. Prima fra tutte quella della caratterizzazione del personaggio del terrorista, un uomo elegante, intelligente e raffinato. Solo la sua bravura può sorreggere un personaggio che, seppur centrale, risulta comunque irrealistico a tratti, fuori posto, privo di credibilità. Poi anche la tematica di fondo, scopriremo alla fine, è molto attuale, e quindi l’intenzione di virare su un tema così spinoso è lodevole.

Tutto ciò però non basta, perché Il talento del calabrone a volte incespica e a volte vuole creare mettere sul piatto troppe cose, confuse, persino contraddittorie se pensiamo al personaggio di Rosa Amedei, nel quale davvero la Foglietta sembra trovarsi in imbarazzo.

In tutto questo, la città di Milano diventa, forse, protagonista secondaria ma non meno importante della vicenda. Uno sfondo perfetto per qualcosa che voleva essere ma non è.