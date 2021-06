Premio Neri Pozza: i 12 candidati ammessi al concorso

Ecco i dodici inediti che si contenderanno il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, giunto alla sua V edizione: Stefano Amato, L’ultima candela di Krujë, Enrica Aragona, Dove il mare diventa cielo, Paolo Barletta, Il mare d’inverno, Michele Del Vecchio, Che io Leda, Marco Franchino, Il confine della pelle, Luca Illetterati, Rimane sempre qualcosa, Maura Maioli, L’uomo senza fuoco, Marco Medugno, Il cuore a stella, Gennaro Rollo, Malta bastarda, Luca Saltini, Fino al confine, Martina Tozzi, Christine, Pierpaolo Vettori, Un uomo sottile.

Per la Sezione Giovani del Premio Neri Pozza, sono ammessi al concorso 4 autori: Stefano Amato con L’ultima candela di Krujë, Paolo Barletta con Il mare d’inverno, Michele Del Vecchio con Che io Leda, Martina Tozzi con Christine. La commissione di Neri Pozza editore, in collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Milano, li ha ritenuti meritevoli di figurare tra i 12 candidati dell’edizione maggiore del Premio. I romanzi concorrono dunque anche per la sezione principale del Premio.

Il Premio Neri Pozza

Il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, giunto alla sua quinta edizione, è dedicato a opere inedite di narrativa letteraria. Alla data conclusiva, il 1 marzo, sono arrivati 1.312 testi. Una commissione designata dalla casa editrice ha selezionato le dodici opere che concorreranno per la V edizione del Premio Neri Pozza. La cinquina finalista sarà annunciata il prossimo 12 luglio.

A decretare il vincitore sarà il giudizio di un Comitato di Lettura composto dall’agente letterario Marco Vigevani, dallo scrittore, giornalista e editor per la narrativa italiana Roberto Cotroneo, dallo scrittore Andrea Tarabbia, dalle scrittrici Wanda Marasco, Francesca Diotallevi e Sandra Petrignani, dalla editor e giornalista Laura Lepri, dal direttore editoriale Giuseppe Russo.

Il vincitore sarà annunciato il 10 settembre durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà al Teatro Olimpico di Vicenza, e riceverà in premio un assegno di 25 mila euro e la pubblicazione dell’opera da Neri Pozza Editore.

La Sezione Giovani, indetta all’interno del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Milano, è riservata ai partecipanti al Premio che abbiano età inferiore ai 35 anni e prevede per il vincitore la pubblicazione dell’opera da parte di Neri Pozza editore. Alla data conclusiva, il 1 marzo, sono arrivati 310 testi in concorso per la Sezione Giovani.

La selezione delle opere è avvenuta a cura del Comitato di Lettura del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza in collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Milano, grazie a una giuria composta da 10 membri scelti fra i lettori (7) e gli iscritti (3) ai corsi di scrittura creativa di Laura Lepri.

I romanzi ammessi al concorso

La rosa dei romanzi in concorso rivela una ricca diversità di indirizzi e di temi.

Tra i candidati al premio figurano romanzi che trattano tematiche attuali e contemporanee: dalla violenza razzista che sfocia nell’abuso di potere, come accade nel romanzo L’uomo senza fuoco di Maura Maioli, alla guerra civile in Somalia come pretesto per una serie di tempestive riflessioni sulla dittatura ne Il cuore a stella di Marco Medugno. Mentre racconta un viscerale amore e un altrettanto profondo odio per la dimensione provinciale della propria città il romanzo Rimane sempre qualcosa di Luca Illetterati.

Fanno invece dell’arte e dei suoi protagonisti materia prima per raccontare storie i romanzi Malta bastarda di Gennaro Rollo, una storia di formazione che presenta il forte legame del protagonista con il teatro di Eduardo De Filippo e Un uomo sottile di Pierpaolo Vettori, che affronta l’intreccio inscindibile e insondabile tra la figura di uno scrittore, DDG, la sua arte e il suo destino.

Prediligono un’ambientazione storica i romanzi Dove il mare diventa cielo di Enrica Aragona, una commovente storia di emancipazione ambientata nella Calabria rurale del secondo dopoguerra e nella Roma della ricostruzione, Il confine della pelle di Marco Franchino, sull’ultima drammatica stagione della Seconda guerra mondiale vista dalla prospettiva di un piccolo borgo nella zona del Monviso, e Fino al confine di Luca Saltini, sul lungo viaggio di una donna verso la Repubblica Democratica Tedesca alla ricerca del padre scomparso durante i combattimenti della Prima guerra mondiale.

I 4 romanzi ammessi al concorso per la Sezione Giovani si caratterizzano per la scelta di stili e contesti molti differenti tra loro. Stefano Amato, con L’ultima candela di Krujë, si confronta col romanzo storico raccontando il lungo e sanguinoso assedio di Krujë da parte dell’Impero ottomano.

Paolo Barletta, con Il mare d’inverno, si cimenta con successo nel romanzo epistolare, dipanando, lettera dopo lettera, una potente storia di emancipazione femminile. Michele del Vecchio, con Che io Leda, adotta il punto di vista di una bambina per conferire una dimensione favolistica a una delle più grandi tragedie umane dei nostri tempi: le ondate migratorie e gli sbarchi clandestini. Martina Tozzi, con Christine, ripercorre le vicende umane e letterarie della poetessa e filosofa femminista Christine de Pizan, mettendo in luce la complessità e l’attualità di una figura storica oggi ingiustamente dimenticata.