Sono tornati. L’hanno fatto di nuovo. Dopo l’incredibile, dirompente, coraggioso Liberati della brava bambina (Harper Collins, 2019), Andrea Colamedici e Maura Gancitano scrivono un altro libro importante, mettono un altro mattoncino, diverso ma sempre collegato ai temi a loro cari, che sono poi i temi della nostra epoca.

Si tratta di Prendila con filosofia. Manuale di fioritura personale (Harper Collins, 2021).

La trama

Il mondo dei due filosofi di Tlon (https://tlon.it/), che sono anche editori, che hanno anche una libreria, che organizzano eventi online e offline coinvolgendo persone provenienti dal mondo della cultura nazionale e internazionale ma anche dai più disparati contesti più pop e social, è un mondo fatto di meraviglia. Anzi, è un mondo che si deve imparare a reincantare. E quale forma migliore se non quella del gioco, del libro game o libro-gioco appunto, dove chi legge può scegliere il percorso più congeniale?

Potreste ritrovarvi, ad esempio, a percorrere una strada di campagna, un’autostrada, una strada provinciale o una via cittadina. Dovrete scegliere a un certo punto se andare direttamente alle risposte o cercare altre domande. Potrete leggere il libro solo in parte o potrete, una volta terminato il vostro percorso nel labirinto, tornare indietro e recuperare i capitoli che non avevate scelto. Una cosa è certa: partirete dalla fine e ritornerete all’inizio, cioè alla fine, con uno sguardo rinnovato.

No, non siamo impazziti, “Prendila con filosofia” è un libro accogliente e sfidante (che poi è la cifra che contraddistingue Tlon, per quanto ci riguarda) che si può vivere in tanti modi e che prevede anche una parte di esercizi scritti e di riflessione.

Prendila con filosofia – La recensione

I temi trattati sono simili a quelli proposti nel videocorso “Vocazione, talento, progetto” (https://www.tlon.tv/): vocazione, talento, desideri, valori, strade che non conducono necessariamente da qualche parte, noia e creatività, vita attiva e vita contemplativa, metodo WOOP di Gabrielle Ottingen, terapia della scrittura e tantissimi altri spunti di riflessione, miti classici, etimologie davvero significative ed esemplificative. Fonti e bibliografia sono a loro volta stimoli ad approfondire.

In modo chiaro, semplice, diretto, Prendila con filosofia. Manuale di fioritura personale ci fa compagnia e ci guida, in un momento storico tanto difficile quanto carico di trasformazioni importanti nelle nostre vite personali e nel mondo che ci circonda. È un libro da leggere e rileggere, come tutti i libri del duo Colamedici-Gancitano, filosofi e divulgatori che davvero ci aiutano a riflettere, ad approfondire e a gettare quei semi che possono aiutarci a fertilizzare il nostro sguardo, a farci fiorire nella routine e ad essere persone che coltivano meraviglia nella vita quotidiana.