La valle oscura: Anna Wiener e la Silicon Valley

La casa editrice Adelphi ha portato in libreria qualche mese fa La valle oscura. Il libro è scritto da Anna Wiener ed è uscito nella collana Fabula.

Una straordinario rapporto sulla Silicon Valley. La valle oscura è una testimonianza e insieme un romanzo prezioso che ha fatto molto parlare di sé.

La valle oscura – Anna Wiener

Cosa succede, nella Silicon Valley? Per quale ragione gli spazi di lavoro sono disegnati come appartamenti, e gli appartamenti come spazi di lavoro?

In base a quale idea del mondo anche chi hai seduto di fronte comunica con te solo via messaggio?

Come mai gli unici scambi diretti fra umani ruotano intorno alle ordinazioni del delivery successivo? E soprattutto, oltre a imporre una vita quotidiana così diversa da tutte le altre, cosa fanno veramente le startup?

Accumulano quantità inimmaginabili di dati su ciascuno di noi, e li organizzano secondo strategie sempre più veloci e sofisticate, ma perché? Per vendere, d’accordo. Per sorvegliare, come no. Ma poi?

Su domande come queste speculiamo ogni giorno, senza peraltro neppure sapere bene come sia fatta, Silicon Valley, e cosa sia. Anna Wiener ci ha lavorato per cinque anni, e quando ne è uscita ha deciso di scrivere questo straordinario rapporto, che ha assunto quasi da solo la forma di un romanzo.

Si ride molto, a leggerlo. Ma si ride sempre, quando si ha paura.

L’autrice

Anna Wiener è una scrittrice americana, nota per il suo libro di memorie La valle oscura del 2020. Wiener attualmente scrive per The New Yorker come corrispondente tecnico.