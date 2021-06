Con Il diavolo a rovescio, Sabrina Caregnato immerge il lettore in un passato storico meraviglioso, fatto di antiche casate e di misteri.

Tutto in questa storia ruota attorno al desiderio. Il diavolo a rovescio si svolge quindi come una partita a scacchi in cui le pedine si dividono tra passione e dovere.

La trama

Nel 1572, in Abruzzo, la vicenda de Il diavolo a rovescio tocca un’antica casata e due fratelli con i loro rispettivi destini, che sono prestabiliti da leggi ferree.

Un duplice omicidio però sconvolge il solco tracciato dalla volontà umana. Così un giovane cadetto deve partire per Venezia, dove riscopre il piacere dei sensi e la libertà dell’autodeterminazione, grazie ad opportunità che non mancano di certo ad un nobiluomo.

L’avventura è quindi una sorta di viaggio iniziatico, che passa attraverso fasti e lati oscuri della città più edonistica dell’Italia del Tardo Rinascimento.

Intanto però in Abruzzo gli eventi non si placano, e mentre l’incontro con una donna misteriosa sta per portarlo in un vortice irresistibile, un imprevisto rimescola le carte in gioco.

Il diavolo a rovescio – La recensione

Sabrina Caregnato ha creato davvero un romanzo storico imponente, che unisce la cornice rinascimentale a quella degli intrighi personali e familiari. Proprio questi misteri che nascono e crescono all’interno delle casate sono il motore dell’intera vicenda.

Proprio come avveniva nel 1500, i fatti collegano diverse realtà d’Italia, e se in Abruzzo vige la tradizione e tutto sembra fermo e immutato, a Venezia si può scoprire la propria identità, passando attraverso esperienze personali impensabili nella “provincia”.

Quello che si muove al di sotto della superficie è però l’incapacità umana di resistere al desiderio, di qualunque tipo esso sia. Ecco perché Il diavolo a rovescio non è solo un romanzo storico, ma è anche un libro che parla dell’animo umano e delle sue sfumature.

Una storia che è romantica e potente, che mette in risalto tutte le contraddizioni di un’epoca e tutto il suo fascino. Entriamo così in gioco anche noi, protagonisti tra poteri e passioni.