Luca Sommi – Il cammin di nostra vita

Il 2021 è decisamente l’anno di Dante Alighieri. Luca Sommi ci porta con lui in viaggio attraverso la Divina Commedia con il volume Il cammin di nostra vita, portato in libreria da Baldini + Castoldi.

Uno strumento utile non solo per gli studenti dell’opera dantesca, ma per tutti gli appassionati di letteratura. Luca Sommi descrive con chiarezza passaggi, simboli e personaggi che hanno reso celebre il percorso tra Inferno, Purgatorio e Paradiso.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE E SCEGLI TRA TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Il libro

Se è vero, come si dice, che un classico è tale perché non smette mai di essere attuale, la Divina Commedia non può non esserlo. Anzi, ne rappresenta forse l’esempio più lampante ed emblematico della storia della letteratura.

Amatissima, citatissima, ma spesso purtroppo fraintesa, dopo settecento anni questo capolavoro non smette di incuriosire e appassionare lettori di tutto il mondo. Dante ci fa emozionare per la tragica storia d’amore di Paolo e Francesca e ci spaventa con la mostruosità di Lucifero.

Ci conduce attraverso le atmosfere cupe e grottesche dell’Inferno, la salita al Purgatorio, fino alla luce e allo splendore del Paradiso; stordisce il lettore moderno con sottigliezze teologiche ma sa infiammarne l’animo con le sue invettive contro l’Italia. Ci spiazza con l’enigma drammatico del conte Ugolino e ci eleva con la presenza di Beatrice e Virgilio.

Luca Sommi e Il Cammin di nostra vita – La recensione

Perché, vi chiederete, si dovrebbe leggere nel 2021 un libro su la Divina Commedia e su Dante Alighieri? Non è forse già stato detto tutto sul “sommo poeta”?

Evidentemente no. E come ci dimostra Luca Sommi le riletture di un’opera così imponente possono essere infinite e sempre ricche di spunti nuovi.

Nelle pagine di questo libro l’autore ci spiega, con chiarezza, cosa accade all’interno di quella che viene definita la più grande opera letteraria “mai scritta da un cristiano”. E lo fa dando nuova luce ai personaggi, punti di vista diversi da cui osservare gli eventi, le scelte, i percorsi e gli orizzonti.

Il cammin di nostra vita è una sorta di tributo amorevole e riverente che Luca Sommi ha voluto dedicare al padre della lingua italiana. Un’opera intrigante, sorprendente e che meriterebbe di essere letta anche dai lettori più esperti.

«La Divina Commedia è sogno, racconto, avventura, mistero e altre mille cose. Ma la definizione che sembra mettere tutti d’accordo è questa: il più articolato enigma della storia della letteratura».