Pietro Greco – Homo. Arte e scienza

Pietro Greco non ha semplicemente scritto un libro, ma con Homo. Arte e scienza, ha dato vita ad un progetto che unisce sociologia, scienza, politica, comprensione e divulgazione.

Leggere questo volume di Pietro Greco vuol dire quindi lasciarsi catturare da una serie di nuove scoperte, che interessano noi e il mondo, e che hanno la bellezza di unire il particolare e l’universale.

La trama

Galileo grande scrittore e teorico della musica. Leopardi scienziato e storico dell’astronomia. Primo Levi encomiabile divulgatore della scienza. Einstein e Picasso legislatori dello spazio e del tempo.

Dante teorico della democrazia scientifica. Non è il sovvertimento delle regole comuni, ma il frutto di una secolare, forse millenaria, alleanza fra intuizione creatrice e ragione scientifica.

Dalla musica agli studi sulla percezione, dalla pittura alle regole della simmetria, dall’architettura all’utopia, dalla scrittura alle prime esplorazioni celesti, dalle pitture rupestri alla tecnica e chimica dei colori, la dimensione umana riunisce, allaccia e confonde quel che un certo dogma culturale vorrebbe disgiunto: arte e scienza.

Homo. Arte e scienza, di Pietro Greco – La recensione

Pietro Greco non si lascia intimidire dall’argomento, e mette a frutto tutta la sua esperienza come giornalista e divulgatore scientifico. La sua carriera è un insieme di tante cose, tutte di successo.

Responsabile scientifico per la RAI di una famosa trasmissione (Pulsar), è stato Direttore del Master in Comunicazione scientifica della SISSA di Trieste, dove attualmente è project leader del gruppo di ricerca ICS (Innovazione nella comunicazione della scienza). Storico conduttore del programma Radio 3 Scienza, è consulente scientifico per Rai Cultura.

Dal 2006 al 2008 è stato consigliere del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e membro del consiglio scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’impegno di Pietro Greco è soprattutto rivolto, quindi, alla divulgazione scientifica e ai più giovani, visto anche che è impegnato nella formazione di una classe di giornalisti dediti alla ricerca in comunicazione scientifica.

Basterebbe questo per offrirvi dei motivi validi per leggere Homo. Arte e scienza. Ma se non bastasse vi dico che in questo volume è contenuto il senso vero della cultura, dell’errore ormai insito in noi di parlare, appunto, di culture diverse.

Si parla dell’evoluzione della specie Homo, della sua mistificazione. Pietro Greco ci regala scoperte incredibili, segreti mai svelati, affascinanti rivelazioni che porteremo con noi. Potremo così dire di saperne molto di più della nostra storia, della nostra civiltà e del nostro essere.