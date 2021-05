Massimiliano Valerii e Il contagio del desiderio

In libreria ormai da diverse settimane per Ponte alle Grazie c’è Massimiliano Valerii. Il libro si intitola Il contagio del desiderio. Statistiche e filosofia per capire il nuovo disordine mondiale.

Massimiliano Valerii è il Direttore generale del Censis ed ha scritto anche La notte di un’epoca.

Massimiliano Valerii – Il contagio del desiderio

Trent’anni di globalizzazione. Mai avevamo conosciuto tanti progressi in un periodo così breve. Ma adesso siamo proiettati in un nuovo disordine mondiale. Che cosa è andato storto? Per decifrare l’enigma del nostro futuro dobbiamo tornare ai furori eroici della filosofia.

Negli anni Trenta un pugnodi giovani, eretici e dissacranti, fanno le ore piccole nei caffè parigini, dove si agitano i demoni di Hegel. E danno forma a una riflessione sulla crisi dell’uomo contemporaneo che ha ancora molto da dirci. Alexandre Kojève, un personaggio avvolto nel mistero, pronuncia una parola magica: «desiderio». Ci costruisce sopra la teoria della «fine della storia». Spiega che le nostre inquietudini dipendono dalla lotta per il riconoscimento. E incanta tutti i protagonisti di quella avventura intellettuale.

Lo stralunato Queneau gli giura devozione, Bataille è sulfureo e in nessun modo addomesticabile, Lacan si veste come un dandy ed è divorato dall’ambizione, Sartre diventa un divo e manda le donne in estasi. E Koyré, il patriarca geniale, ha un movimentato passato da spia nella Legione straniera da tenere nascosto. Su tutti si allunga l’ombra di Heidegger, che li spingerà sull’abisso angosciante della finitezza per svelarne l’autentico significato. Quei profetici briganti della filosofia cambieranno per sempre il corso delle idee, perché avevano compreso che i problemi della metafisica non sono altro che i dilemmi della vita di ognuno di noi.

E forse le risposte che oggi cerchiamo sono contenute in un manoscritto misteriosamente scomparso. Massimiliano Valerii ci conduce dentro un giallo filosofico, in cui i dossier più scottanti dell’attualità economica e sociale prendono una nuova luce.

L’autore

Massimiliano Valerii è direttore generale del Censis. Dopo gli studi in Filosofia a Roma, si è dedicato alla ricerca sociale, economica e territoriale.

È il curatore dell’annuale Rapporto sulla situazione sociale del Paese, considerato uno dei più qualificati e completi strumenti di interpretazione della realtà socio-economica italiana. Con Ponte alle Grazie ha pubblicato nel 2019 La notte di un’epoca. Contro la società del rancore: i dati per capirla e le idee per curarla.