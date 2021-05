I re della truffa: Sara Paretsky in libreria

In libreria per minimum fax il libro I re della truffa. Il volume, uscito qualche settimana fa, è scritto da Sara Paretsky con la traduzione di Luca Briasco.

I re della truffa è un libro del 1982 riproposto ora in questa nuova edizione. La descrizione di una città senza scrupoli e spietata.

I re della truffa – Sara Paretsky

Figlia di un poliziotto polacco e di una donna italiana, V.I. Warshawski ha una piccola agenzia di investigazioni nel cuore di Chicago. Quando un certo John Thayer la contatta per ritrovare la fidanzata del figlio Peter, Warshawski crede di trovarsi davanti a un caso facile, da sbrigare in un paio di giorni.

Ma le bastano poche ore di lavoro per trovare Peter assassinato, scoprire che l’uomo che l’ha ingaggiata non si chiama John Thayer e che dietro l’omicidio c’è un sindacalista poco pulito, una compagnia di assicurazioni compiacente e un gangster che non esita a farla aggredire e pestare, pur di non farle ficcare il naso dove non dovrebbe.

In questo romanzo del 1982, che ha inaugurato una delle serie poliziesche più popolari e amate in tutto il mondo, Sara Paretsky inventa un personaggio irresistibile, erede al femminile dei grandi detective hard-boiled Sam Spade e Philip Marlowe.

Dura e ostinata, sarcastica e pronta a tutto pur di arrivare alla verità, circondata da uomini che, decisi a proteggerla, spesso finiscono per metterla in guai ancora peggiori, Warshawski percorre senza sosta le strade di una città spietata e crudele, amandola e odiandola ogni giorno di più.

L’autrice

Sara Paretsky è considerata dalla critica una delle più grandi autrici di romanzi polizieschi. Ha scritto venti romanzi, quasi tutti incentrati sul personaggio di V.I. Warshawski. Fondatrice e animatrice di Sisters in Crime, un’organizzazione che sostiene e promuove le donne che scrivono romanzi mystery, ha vinto tutti i premi più importanti riservati alla narrativa di genere negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dal Grand Master Award al CWA Gold Dagger. Vive a Chicago.