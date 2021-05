ZeroTav – Mario De Pasquale

ZeroTav è un libro che per certi versi può risultare ostico, spiazzante quasi, ma che ha dentro di sé un pezzo di realtà attorno cui è costruita una solida narrazione.

Il volume di Mario De Pasquale si proietta a testa bassa nella società, nella politica, nel business. ZeroTav è così una sorta di noir che incolla il lettore alle singole pagine.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

La trama

Il professore universitario Sergio Carati è un intellettuale molto bravo a circuire studentesse, ma è anche un eroinomane che mantiene però una parvenza di dignità. A far scattare la scintilla della storia è l’incontro con la nobiltossica Mirna Cinotti Carli.

L’incontro avviene grazie al Padrone, boss della ‘ndrangheta e braccio armato dell’onorevole Elvio Conconi e dell’ex Ministro Antonio Nussardo. I due sono assoldati come infiltrati i un gruppo di attivisti che si oppongono alla costruzione della Tav in Piemonte. In cambio, viene promesso loro un grosso quantitativo di droga e l’estinzione dei debiti.

La Tav deve essere fatta, perché è un grosso business sia per la politica che per la malavita. Così il prof e la donna sono pedine che dovranno spingere Giuliano, Elide e Renato (tre giovani arrabbiati che hanno perso il lavoro e la fiducia nelle istituzioni e nella protesta pacifica) a far esplodere una bomba a Torino negli uffici vicini all’impresa che ha vinto l’appalto per la Tav.

La strategia del terrore in fondo ha sempre funzionato, e anche stavolta darà una svolta, facendo arrestare quegli illusi che protestano e rallentano i lavori. Tutto sembra calcolato alla perfezione, e invece…

ZeroTav – La recensione

Se state cercando il nocciolo di questo libro, l’anima centrale della storia, potete trovarla nel disagio e nella rabbia sociale che un’intera generazione ha partorito nei confronti delle istituzioni e della politica.

ZeroTav (Edizioni Spartaco) è un insieme di cronaca e narrazione che unisce fatti realmente accaduti (la costruzione della linea ad Alta Velocità e le proteste nate attorno ad essa hanno popolato e stanno ancora popolando le pagine dei giornali) ad un insieme di schemi letterari in cui killer, politici corrotti, malavita e polizia connivente sono elementi caratterizzanti.

Mario de Pasquale mette le cose al loro posto, crea un racconto che cattura il lettore e che poi lo lascia spiazzato. Sì perché leggendo le pagine del libro siamo portati a prendere parte, ad immedesimarci nei protagonisti, a cercare di anticipare le mosse e a chiederci cosa avremmo fatto noi in quelle circostanze.

Ne scaturisce quindi un noir puro che fa i conti con il reale ma che si nutre di una certa brutalità, della ferocia pira che serpeggia nella politica corrotta, nei rapporti con la malavita, e che fa da scintilla per la stessa ‘ndrangheta.

ZeroTav è quindi un insieme ben riuscito di cronaca, storia e fiction, che si uniscono per mettere insieme un complotto perfetto che solo gli ideali e la disperazione possono sventare.