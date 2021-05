A Belfast boy – Michael Phillips

Michael Phillips porta in libreria la sua storia, e lo fa con A Belfast boy. Dai Troubles nell’Irlanda del Nord alla nuova vita in Italia. La mia storia tra i fuochi dell’IRA e il carcere.

Un libro certamente personale ma che descrive benissimo un’intera epoca storica. A Belfast boy è anche uno sguardo sul presente e sul futuro di una nazione che non è mai stata in pace.

La trama

Michael Phillips è cresciuto in Irlanda del Nord ai tempi dei Troubles, la tanto famosa guerra civile tra i nazionalisti dell’IRA e i britannici del Regno che facevano sentire la loro presenza anche nelle discutibili modalità con cui ristabilivano l’ordine.

Quotidianamente, per andare a scuola, l’autore passava attraverso i check point dell’esercito, ed ha visto familiari, amici e vicini di casa arrestati o peggio uccisi mentre Bobby Sands iniziava lo sciopero della fame che lo avrebbe portato a morire in cella.

Quando Phillips credeva di essersi lasciato tutto alle spalle, un suo amico viene ucciso dalle forze speciali britanniche. Nello stesso momento viene arrestato e portato in un carcere di massima sicurezza con l’accusa di terrorismo. A Belfast boy è la sua incredibile storia.

A Belfast boy – La recensione

Se mi chiedeste un motivo per cui leggere A Belfast boy, probabilmente dovrei pensarci su, non perché non ce ne siano, ma perché ce ne sono fin troppi! Questo libro è, prima di tutto, una storia intima e personale, e per questo va rispettata e merita una grande attenzione.

Ma poi è anche e, forse soprattutto, la storia di un’intera nazione che non ha mai smesso di lottare per la propria libertà ed indipendenza. Al di là degli schieramenti politici ed ideologici, A Belfast boy propone uno spaccato quanto mai reale di ciò che è stata la quotidianità di generazioni di uomini e donne in Irlanda del Nord.

Oggi i Troubles stanno riaffacciandosi nella vita di tutti i giorni, il clima sociale e politico e teso, anche a causa della Brexit e della ricostruzione del confine tra nord e sud. Insomma i giorni che sta attraversando l’Irlanda del Nord sono un calderone pronto a riesplodere.

Michael Phillips non propone quindi solo un salto indietro nel tempo, ma un viaggio nell’attualità, perché solo scoprendo il passato si può spiegare il presente e forse prevedere il futuro. I Troubles e la guerra di indipendenza non ha risparmiato nessuno, e chi non è stato ucciso o arrestato, è stato comunque devastato sul piano mentale.

Ecco, questo libro parla di tutti quegli uomini e di tutte quelle donne che sono compromessi dopo aver attraversato quel pezzo di storia.