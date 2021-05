Il cerchio di pietre – Enrico Graglia

Il cerchio di pietre è il romanzo d’esordio di Enrico Graglia, grande appassionato di letteratura e soprattutto del genere fantasy e fantastico.

In questo libro infatti sono contenute molte delle passioni di Graglia, che hanno poi influenzato il suo scrivere. Il cerchio di pietre è stato vincitore al Premio Vallavanti Rondoni 2019.

La trama

Vincenzo è un semplice ragazzo di provincia che un giorno, al fiume, fa una scoperta imprevista. Un evento che cambierà per sempre la sua vita e il suo modo di pensare.

Da quella scoperta infatti derivano sogni oscuri ed allucinazioni che sembrano reali, e che rendono difficile la sua relazione con l’intraprendente e affascinante Lavinia.

Vincenzo quindi inizia a credere che in gioco ci sia molto di più della sua sanità mentale. Forse qualcuno o qualcosa sta cercando di mettersi in contatto con lui. Possibile?

Cosa ci fa, poi, un antico e misterioso cerchio di pietre nella campagna piemontese? Ad aiutare Vincenzo sarà lo scrittore-guru Saverio, che è in cerca di riscatto dopo un’esistenza mediocre.

Il cerchio di pietre – La recensione

Enrico Graglia ha messo in pratica tutto ciò che anni di lettura hanno prodotto in lui, rendendo possibile la scrittura di una storia che ha tutti i classici elementi del genere fantasy, che in questo caso si mescola anche con il brivido, con il paranormale in un certo senso.

Il cerchio di pietre mette in relazione protagonisti che pian piano scoprono anche i propri lati nascosti e li mettono in relazione ai nuovi eventi che scatenano reazioni impreviste e che sconvolgono il normale equilibrio.

Un senso di oscurità e mistero attraversa quindi tutto il racconto e tocca ogni personaggio, che è messo di fronte all’ignoto in una sorta di lotta per la sopravvivenza e per la verità. Proprio questo nuovo percorso di scoperta, che è anche una nuova visione di se stessi, rende visibile la fragilità dell’animo umano.

In questo senso, Il cerchio di pietre è una storia che mette in scena il conflitto eterno tra bene e male, e lo fa contestualizzandolo nella provincia italiana, da cui partono imprevedibili segnali verso il mondo.