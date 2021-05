Il merlo: un romanzo dalle molte facce

Si intitola Il merlo, ed è il romanzo di Gianni Simoni portato in libreria da Tea Libri. Un romanzo che unisce più generi e che indaga l’animo umano.

Il merlo è un romanzo dalle molte facce – ritratto di un uomo sconfitto, storia d’amore, legal-.thriller, commedia sentimentale e dramma di riscatto – che trascina il lettore sempre più velocemente nelle sue continue curve, verso il più inaspettato dei finali.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Gianni Simoni – Il merlo

Un ex magistrato che torna a fare l’avvocato rifugiandosi in un’esistenza tranquilla, una vicina di casa misteriosa, un amore che potrebbe nascere, un trauma che non si può dimenticare…

Ex magistrato ritiratosi dalla professione per incompatibilità con gli intrighi del Palazzo di Giustizia, e da tempo separato, Paolo Camporesi ha ripreso a fare l’avvocato. Piccoli casi, poche pratiche, lo studio in una stanza del suo appartamento in centro a Milano, una vicina che gli tiene l’amministrazione; una vita appartata, senza scosse, un po’ malinconica.

Fino a quando la conoscenza di una dirimpettaia, Laura Giusti, riapre una stagione che sembrava passata per sempre. Mentre trascina le poche indagini sui casi presenti al momento sulla sua scrivania, a poco a poco l’avvocato Camporesi si avvicina a Laura. Ma la relazione che prende corpo, il fantasma di un amore, deve fare i conti col disinganno di Paolo e il passato di Laura, che lo tormenta col ricordo di un trauma che non può essere dimenticato. Un passato che all’improvviso spinge la donna a fuggire, il più lontano possibile, per evitare nuove complicazioni e nuove ferite.

Paolo decide d’impulso di seguirla, buttandosi in un viaggio assurdo che lo porterà fino a un’isola del Pacifico, i cerca della verità e di una ragione per tornare alla sua vita.

L’autore

Gianni Simoni, ex magistrato, ha condotto quale giudice istruttore indagini in materia di criminalità organizzata, di eversione nera e di terrorismo. Presso Garzanti ha pubblicato Il caffè di Sindona, in collaborazione con Giuliano Turone. Omicidio senza colpa è la quinta delle indagini del commissario Andrea Lucchesi, pubblicate dalla TEA accanto alla serie dedicata ai casi di Petri e Miceli.