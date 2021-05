Casta Nera: vampiri e non solo

Casta Nera è un ebook fantasy scritto dall’autrice Sebastian Da, e proposto da Edizioni All Around. Ci sono libri che ti segnano, ti guidano, ti illuminano. Per Sebastiana Dado, o meglio Sebastian Da – così si firma l’autrice – è stato Il Signore degli Anelli.

Sul suo comodino di bambina la storia di Tolkien ha sprigionato una fantasia invidiabile, una attenzione quasi maniacale ai particolari e una scrittura avvincente. Ingredienti che troviamo tutti in Casta Nera, romanzo da leggere tutto d’un fiato, che vira dal fantasy all’horror, al giallo e che i lettori della casa editrice All Around potranno sfogliare (in formato elettronico) già ad Halloween, festa in onore dei morti. Non ci sono però zucche e dolcetti in Casta Nera. C’è una storia intensa, a tratti gotica, che ruota intorno ai riti voodoo.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Casta Nera – Sebastian Da

La vicenda si svolge a New Orleans, Nola come la chiamano i suoi abitanti, città dai mille volti: quello dei locali fumosi dove sono passati e ancora oggi passano i più famosi jazzisti, ma anche luogo per eccellenza della magia e dell’esoterismo, patria del Voodoo e dei riti di magia nera e bianca, dove bene e male si confondono, si combattono e si intrecciano, a ben vedere, quasi indissolubilmente.

Una serie di omicidi sconvolge la metropoli sulle rive del Mississipi e a far luce sui delitti è chiamata Adelaide Dobovoir consulente medico legale dell’FBI e il poliziotto Luca De Angelis, capo del distaccamento crimini violenti. Dietro quelle morti, si nasconde qualcosa che va al dì sopra della natura umana.

E soltanto Ade, grazie alle sue “doti” può risolvere il caso e individuare il killer. Anche perché, come lei, l’assassino è un vampiro.

Un vampiro che la dottoressa ha già conosciuto e che torna di sovente nei suoi incubi notturni. Con l’aiuto della sua amica Abigail Parson, una strega dagli straordinari poteri, di due inseparabili fratelli, Juan e Damian, vampiri anche loro, e dello sbirro De Angelis, la dottoressa si mette alla caccia del killer. Ma il suo è anche un viaggio interiore, per scandagliare la sua natura più profonda e inquietante.

L’autrice

Casta Nera è il primo romanzo di Sebastiana Dado. Primo di una saga che, c’è da scommetterci, troverà parecchi aficionados.