Storie sterrate – Marco Denti

Il volume Storie sterrate. Musicisti/scrittori. Scrittori/musicisti, è un bellissimo progetto editoriale di Marco Denti portato in libreria da Jimenez edizioni.

Un percorso attraverso la carriera di scrittori e musicisti appunto, per conoscere più da vicino una sorta di vocazione a non fermarsi che li caratterizza. Storie sterrate ci avvicina quindi al mondo dell’ignoto e dell’inedito di personaggi famosi, di cui scopriamo con questo libro il lato nascosto.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Il libro

In tutti i musicisti/scrittori o scrittori/ musicisti c’è una vocazione a non fermarsi, a mutare forme e dimensioni per misurarsi con qualcosa di ignoto, di inedito.

Per molti non è solo il passaggio dalla parola cantata a quella scritta (o viceversa): è la ricerca di nuovi mondi, di spazi diversi. Perché le canzoni vanno veloci, vivono nell’immediato, creano una miniatura del mondo reale, un microcosmo da esplorare in poco, pochissimo tempo.

Tre minuti, all’incirca. Macrocosmi sono invece i romanzi, mondi sconfinati in cui si intrecciano vite, storie, paesaggi, linguaggi. Il rock è l’attimo, mentre la letteratura ha bisogno di più tempo, anche di più pazienza, di un corteggiamento più convinto.

Tra gli autori di cui racconta Marco Denti c’è chi ha scritto un libro e chi poteva evitarlo, chi ha narrato la propria autobiografia e insieme tutta un’era, chi scrivendo il proprio memoir ha smantellato un’intera carriera, chi ha varcato il confine tra il memoir e il romanzo, chi avrebbe potuto scrivere un romanzo e invece non l’ha mai fatto ma nelle sue canzoni ci sono più storie che in un’intera bibliografia, chi l’ha fatto per una causa, chi l’ha fatto senza motivo, chi per tornare indietro nel tempo, o per andare avanti, scegliendo tra una strada già tracciata e una storia sterrata.

Tra i personaggi di cui si parla ci sono Patti Smith, Bob Dylan, Lou Reed, Stephen King, Nick Cave, Bruce Springsteen, William Burroughs, Jim Morrison, Leonard Cohen, David Byrne, Hunter S. Thompson, Joni Mitchell, Willy Vlautin, Morrissey, Billy Corgan, Chuck Berry, Jim Carroll…

Storie sterrate – La recensione

Storie sterrate è un volume che merita di essere letto, tanto dagli appassionati di musica quanto da quelli di letteratura, perché in queste storie il confine tra le due arti si fa molto sottile.

Marco Denti è bravissimo nel tracciare una strada precisa, un sentiero da seguire che attraversa la produzione artistica di personaggi famosi, ma anche le loro vite, quella ricerca della scintilla artistica nell’ignoto. Perché là dove le canzoni vanno troppo veloci, in alcuni casi ecco che interviene la scrittura a colmare vuoti.

Di ogni autore scopriamo quindi un pezzo del mondo reale e qualche desiderio, sfumature e linguaggi inediti, storie create attraverso le quali riusciamo a ritrovarci in una dimensione nuova. Ognuno di questi artisti, scegliendo la musica o la letteratura, ha creato una sorta di distorsione temporale che sfugge alla realtà, ma di cui noi riempiamo il nostro presente.

In ognuno di questi scrittori o musicisti esiste una sorta di impulso a non fermarsi, a scoprire forme nuove, a mutare registro per cercare l’inesplorato. Per molti, oltre a rappresentare il passaggio dalla forma parlata a quella scritta, vuol dire anche cercare nuove dimensioni, espressioni totalmente nuove.

Nell’introduzione a Storie sterrate, Marco Denti scrive: «Mi sono ritrovato in un percorso fuori mano, più emotivo che cognitivo, più sensibile che razionale, e mi sono accostato così al caos e alla bellezza di questi musicisti e/o scrittori. Seguirli si tratta di capire cosa vogliono dire i nostri artisti preferiti e, volendo, capire cosa cerchiamo noi, e dovremmo sentirci privilegiati per essere in grado di cogliere il silenzio, il rumore, intravedere un messaggio dove non c’è».

Si parla di storie insomma, e dei modi con i quali raccontarle. Lo scrittore Graham Swift diceva che «si possono raccontare storie in un’infinità di modi. Ma ogni storia ha una sua essenza che riflette una necessità, un desiderio, qualcosa di primitivo che riguarda il nostro essere umani».