Complici senza destino – Valentina Mattia

La carriera come scrittrice di Valentina Mattia si arricchisce di un nuovo romanzo, Complici senza destino, che va ad aggiungersi ad una serie di volumi che si muovono tra narrativa e poesia.

Anche in questo libro la scrittrice dimostra di amare approfondire e sondare l’animo umano. Complici senza destino è infatti la storia di due persone che si uniscono ma che forse non si conoscono del tutto.

La trama

I protagonisti del romanzo sono Nunziatina e Amhir. Due persone che si conoscono sul web: lei è siciliana e lui è tunisino.

Dopo una lunga serie di messaggi che si scambiano in chat, decidono di volare entrambi a Milano per conoscersi di persona. Si rivedranno poi più avanti in Sicilia, dove l’uomo si è trasferito per lavoro.

Dopo un breve fidanzamento Nunziatina e Amhir decidono di sposarsi. Non sempre però le cose vanno come previsto o come devono andare.

Da chi arrivano quelle telefonate che tartassano Amhir? E chi è Hamza? Un uomo o una donna? Che cosa si nasconde in realtà dietro la vita di coppia?

Complici senza destino – La recensione

Il nuovo libro di Valentina Mattia è quindi una specie di thriller della coppia, nel quale niente ad un certo punto è come sembra, e dove ogni personaggio viene assalito da dubbi e paure.

Una serie di eventi imprevisti ed imprevedibili travolge sia Nunziatina che Amhir, sprofondandoli in un tunnel da cui sembra impossibile uscire, e all’interno del quale fanno la loro comparsa anche personaggi nuovi.

Complici senza destino gioca proprio sulla solidità di coppia che viene meno, proiettando i due amanti in un contesto quanto mai attuale, nel quale il web e le chat diventano il modo più importante ma anche meno trasparente per conoscersi.

Una sottolineatura va fatta anche sul tema dell’integrazione culturale, per una coppia che deve pian piano rimodellarsi all’interno della società. Forse anche questa sorta di instabilità e di continuo viaggiare in cerca di una “casa”, rende i due personaggi così “precari” anche nella storia d’amore. Ma dove può arrivare l’amore? E che cosa non riusciamo a vedere quando si ama qualcuno?